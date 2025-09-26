HALIFAX, NS, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Grâce au nouveau Programme de défense des droits des locataires appuyé par un financement fédéral de près d'un million de dollars, la population néo-écossaise aux prises avec des problèmes de logement pourra obtenir des conseils et de l'information juridiques gratuits. Le programme, mis en œuvre par la Commission de l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse, permettra aux locataires de partout dans la province, y compris les personnes habitant dans une région rurale ou éloignée, d'avoir accès à des ressources et à des conseils juridiques gratuits.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Shannon Miedema, députée de Halifax, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

La Commission de l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse utilisera le financement pour offrir des conseils juridiques opportuns et gratuits à l'ensemble des locataires de la Nouvelle-Écosse. Elle fournira aussi aux collectivités des services d'information juridique visant à protéger les droits, par téléphone ou en personne, et organisera des ateliers communautaires. Ces services seront mis à la disposition de l'ensemble des locataires de la Nouvelle-Écosse, quel que soit leur revenu. Au cours des quatre prochaines années, le programme soutiendra des milliers de personnes résidant en Nouvelle-Écosses..

La Nouvelle-Écosse, qui enregistre l'un des taux de locataires les plus élevés du pays, connaît une hausse de la demande en ce qui concerne l'aide juridique et les ressources destinées aux locataires. Ce nouveau programme aidera un plus grand nombre de locataires à comprendre leurs droits et à régler les différends plus tôt dans le processus.

« Nous finançons des conseils juridiques gratuits pour l'ensemble des locataires de la Nouvelle-Écosse afin de les aider à défendre leurs droits. En soutenant la mise en œuvre de ce programme par la Commission de l'aide juridique de la province, notre gouvernement veille à rendre l'aide accessible partout dans la province. C'est ainsi que des milliers de personnes résidant en Nouvelle-Écosse auront maintenant un endroit où obtenir de l'aide si elles éprouvent des problèmes avec leur propriétaire ou leur bail. »

- L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député de Nova-Centre

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Pendant longtemps, les locataires de la Nouvelle-Écosse aux prises avec des problèmes de logement étaient privés de soutien accessible et abordable. À Halifax, près de 50 % des ménages sont locataires, et les programmes comme celui-ci ont vraiment le potentiel de changer les choses. L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant important en permettant aux locataires de notre province de profiter de conseils et d'information juridiques gratuits, rendus possibles grâce au financement de notre gouvernement fédéral. »

- Shannon Miedema, députée de Halifax, en Nouvelle-Écosse

« Le Programme de défense des droits des locataires fait suite à notre succès récent au chapitre des innovations apportées à la prestation de services pour mieux répondre aux besoins juridiques en constante évolution de la population néo-écossaise. Il fait fond sur nos services offerts depuis longtemps aux locataires, notamment la représentation aux audiences devant le Programme sur la location à usage d'habitation et aux appels à la Cour des petites créances. Nous remercions le ministère de la Justice Canada de soutenir notre travail consistant à donner accès à la justice à la population néo-écossaise, en particulier dans les communautés rurales ou mal desservies. »

- Charlene Moore, c.r., directrice générale de la Commission de l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse

Au cours des quatre prochaines années, le programme devrait soutenir des milliers de personnes résidant en Nouvelle-Écosse, et un nombre encore plus grand devrait recevoir de l'aide sous la forme de séances et de documents d'information à l'intention du public.

Le gouvernement du Canada investit 951 590 $ sur quatre ans (du 1 er avril 2025 au 31 mars 2029) pour soutenir le programme de défense des droits des locataires en Nouvelle-Écosse.

avril 2025 au 31 mars 2029) pour soutenir le programme de défense des droits des locataires en Nouvelle-Écosse. Le Programme de défense des droits des locataires a été déployé et est accessible à l'ensemble des locataires de la Nouvelle-Écosse. Il fournit de l'information et des conseils juridiques aux locataires, quel que soit leur revenu.

Les services offerts comprennent la prestation de conseils juridiques sommaires par téléphone ou en personne, la publication de documents d'information juridique mis à jour à l'intention du public et l'organisation d'ateliers sur les droits des locataires partout en Nouvelle-Écosse.

Ce financement est octroyé dans le cadre du Fonds de protection des locataires, lequel a été annoncé dans le budget de 2024. Ce fonds, d'une valeur de 15 millions de dollars sur cinq ans, sert à financer des services d'information et de conseil juridiques aux locataires de tout le Canada.

