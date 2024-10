OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre Sean Fraser et le ministre Jason Nixon se sont entretenus par téléphone ce soir.

Le ministre Nixon a fait part de la volonté continue du gouvernement de l'Alberta de collaborer avec le gouvernement fédéral et de verser une somme équivalente au financement fédéral pour travailler sur la question des campements et l'itinérance hors refuge. Les ministres ont convenu de fournir du financement initial à quatre collectivités prioritaires de l'Alberta, soit Calgary, Edmonton, Lethbridge et Red Deer.

Les ministres se sont entendus pour demander à leurs ministères respectifs de se rencontrer dans les prochains jours et de négocier une entente qui permettrait de verser ce financement aux collectivités de manière urgente.

Micaal Ahmed

Conseiller principal, communications

Cabinet du Ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

(343) 598-3920

[email protected]

Relations avec les médias

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

613-960-9251

Sans frais : 1-877-250-7154

Courriel : [email protected]

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada