OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Vendredi, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, a déposé le rapport annuel 2021 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) auprès des greffiers du Sénat et de la Chambre des communes.

Le rapport annuel 2021 fait état de la hausse des ventes de médicaments onéreux qui se poursuit au Canada. Les ventes de médicaments brevetés se sont élevées à 17,4 milliards de dollars en 2021, principalement en raison de l'utilisation accrue de médicaments onéreux. Les médicaments dont le coût de traitement annuel moyen est d'au moins 10 000 $ ont représenté 57 % des ventes de médicaments brevetés au Canada en 2021, alors que 5 % des ventes totales sont attribuables à 29 médicaments dont le coût annuel est supérieur à 100 000 $.

Le rapport présente également d'autres renseignements détaillés sur les activités de réglementation du CEPMB, le respect par les titulaires de brevets des lignes directrices du Conseil sur les prix ainsi que les tendances en matière de ventes et de prix des médicaments brevetés vendus au Canada, notamment des comparaisons des prix à l'échelle internationale, les tendances concernant l'ensemble des dépenses en médicaments et les dépenses en recherche et développement pharmaceutique.

Le CEPMB est un organisme indépendant qui possède des pouvoirs quasi judiciaires. Il protège les intérêts des consommateurs canadiens en s'assurant que les médicaments brevetés ne sont pas vendus au Canada à des prix excessifs et en fournissant aux intervenants des renseignements sur les prix, les coûts et l'utilisation afin de les aider à prendre en temps opportun des décisions éclairées en matière d'établissement de prix, d'achat et de remboursement.

Faits en bref

En 2021, 1 117 médicaments brevetés destinés à l'usage humain ont été déclarés au CEPMB, dont 59 nouveaux médicaments.

Les ventes de médicaments brevetés au Canada se sont élevées à 17,4 milliards de dollars en 2021, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 2020.

Parmi les 31 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada arrive au troisième rang pour les prix courants les plus élevés, étant devancé seulement par la Suisse et les États-Unis.

Le Canada demeure un marché important pour les produits pharmaceutiques et représente 2,1 % des ventes mondiales. Même si sa population est inférieure de moitié à celle du Royaume-Uni, il dépense un montant presque équivalent pour les produits pharmaceutiques.

demeure un marché important pour les produits pharmaceutiques et représente 2,1 % des ventes mondiales. Même si sa population est inférieure de moitié à celle du Royaume-Uni, il dépense un montant presque équivalent pour les produits pharmaceutiques. Le ratio moyen des dépenses de R et D par rapport aux recettes des ventes des titulaires de brevets était de 3,4 % en 2021, soit une baisse de 71 % par rapport au sommet de 11,7 % atteint en 1995.

Liens connexes

Rapport annuel 2021 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

Suivez-nous sur Twitter : @PMPRB_CEPMB

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias du CEPMB, [email protected]