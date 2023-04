SYDNEY, NS, le 5 avril 2023 /CNW/ - Dans le Budget de 2023 -- Un plan canadien, le gouvernement du Canada fait des investissements qui favoriseront une classe moyenne plus forte, une économie abordable et un avenir sain pour les Canadiens. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 28 100 en Nouvelle-Écosse.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et Mike Kelloway, député de Cap-Breton - Canso, se sont joints au président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton, l'honorable David C. Dingwall, pour rencontrer des étudiants en soins infirmiers à l'Université du Cap-Breton (UCB) afin de présenter les investissements du budget de 2023 qui visent à renforcer les soins de santé publics et soutenir les travailleurs de la santé partout au pays. La visite a également permis de mettre en lumière les mesures significatives prises par l'UCB pour aborder les enjeux liés aux soins de santé, dont l'annonce récente d'un campus médical qui améliorera les capacités de formation médicale et l'accès aux services de santé familiale à Cap-Breton.

Afin de renforcer le système de soins de santé publics universel du Canada, le budget de 2023 énonce le plan du gouvernement d'injecter près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont plus de 5 milliards à la Nouvelle-Écosse pour garantir un accès rapide à une équipe ou à un fournisseur de services de santé familiale, un effectif en santé durable et un meilleur accès à des services en santé mentale de qualité, et voir à ce que les patients aient accès à leurs renseignements électroniques sur la santé.

Une autre priorité commune est de permettre aux Canadiens de vieillir dans la dignité et près de chez eux, en ayant accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sûr. C'est un travail de collaboration déjà en cours.

Les travailleurs de la santé du Canada sont les piliers de notre système de santé, mais ils font actuellement face à des défis sans précédent; pour cette raison, le budget de 2023 prévoit des fonds pour mieux les épauler. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement œuvre à améliorer les conditions des travailleurs de la santé afin qu'ils puissent poursuivre leur mission, soit de garder les patients en santé.

Les préposés aux services de soutien à la personne, à titre d'exemple, offrent des soins importants aux gens et méritent de toucher un juste salaire. Le budget de 2023 prévoit 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les augmentations du salaire horaire de ces travailleurs et des professionnels connexes. Pour amener un plus grand nombre de travailleurs de la santé à travailler au Canada plus rapidement, nous collaborons également avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires du secteur de la santé pour simplifier les processus de reconnaissance des titres de compétence étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger et faire progresser la reconnaissance des titres de compétence dans de multiples administrations afin que des professionnels de la santé formés travaillent là où il y a des besoins à la grandeur du pays.

Le gouvernement continue d'appuyer les médecins et le personnel infirmier grâce à ses investissements, notamment ses initiatives comme celle visant à permettre à un plus grand nombre de médecins et d'infirmiers et d'infirmières qui travaillent dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies de bénéficier du Programme d'exonération des prêts d'études canadiens.

Compte tenu de ces investissements considérables du budget de 2023 et au travail continu avec les provinces, les territoires et les partenaires du secteur de la santé, nous continuerons de soutenir les travailleurs de la santé et notre système de soins de santé qui sont essentiels à notre bien-être et qui constituent un fondement d'une économie saine et prospère.

« Pour assurer de meilleurs soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, nous devons appuyer nos travailleurs de la santé et voir à ce que les patients aient rapidement accès aux services de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Le budget de 2023 concrétise notre plan pour renforcer notre système de soins de santé publics universel, et favoriser un effectif plus fort dans le domaine de la santé. Grâce à la collaboration avec les provinces et les territoires, nous améliorions les soins de santé pour tous et aiderons à bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les soins de santé constituent une priorité fondamentale pour les communautés de Cape Breton--Canso, et bien sûr du Canada. Notre gouvernement répond à l'appel en effectuant des investissements porteurs de changements qui contribueront à améliorer la qualité et la prestation des services de santé en Nouvelle-Écosse. Je suis fier des efforts que nous avons déployés pour renforcer notre système de soins de santé et j'ai hâte de constater les répercussions positives qu'ils auront sur les Canadiens et les Canadiennes au cours des années à venir. »

Mike Kelloway

Membre du Parlement pour Cap-Breton-Canso

« Nous étions ravis d'apprendre que le budget 2023 prévoyait bon nombre investissements dans le domaine des soins de santé, notamment l'importance accordée aux étudiants qui visent une carrière dans le domaine de la santé, et la nécessité d'améliorer l'accès à des fournisseurs de soins de santé familiale. Ces investissements cadrent directement avec les initiatives stratégiques en matière de soins de santé de l'UCB, dont le développement de l'infrastructure du campus pour une école de médecine, un centre de santé et de consultation et une clinique de soins de collaboration axés sur les patients. Nos initiatives s'inscrivent dans la solution en matière de soins de santé. Elles ne régleront pas tous les problèmes, mais nous mettrons tout en œuvre pour aider. Nous sommes enthousiasmes à l'idée de poursuivre la collaboration avec nos homologues fédéraux et provinciaux pour veiller sur la santé de nos communautés et de notre pays. »

David Dingwall

Président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton

