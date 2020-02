Le ministre Duclos prend la parole lors de la réunion annuelle du Caucus des employés fédéraux noirs

Le gouvernement du Canada continue de promouvoir l'inclusion et la diversité au sein de la Fonction publique.

OTTAWA, le 24 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, a rencontré aujourd'hui le Caucus des employés fédéraux noirs lors de son assemblée générale annuelle.

En félicitant le groupe pour le travail important qu'il a entrepris afin de sensibiliser davantage aux questions préoccupantes parmi les fonctionnaires noirs de la Fonction publique, le ministre Duclos a réaffirmé l'engagement du gouvernement à s'engager avec le CEFN afin de relever les défis auxquels ils peuvent être confrontés sur le lieu de travail.

Le président a noté le travail considérable en cours dans la fonction publique fédérale pour promouvoir la diversité et l'inclusion, y compris les efforts pour collecter de meilleures données sur les employés noirs dans la fonction publique, en particulier sur des questions telles que la discrimination et le harcèlement, et pour s'attaquer aux obstacles auxquels les employés noirs pourraient être confrontés sur des questions telles que la progression de carrière.

« Je crois fondamentalement qu'une fonction publique saine, diversifiée et inclusive est une fonction où toutes les voix sont entendues. C'est essentiel pour le succès de la fonction publique et pour créer un changement durable. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir et à écouter les fonctionnaires, y compris nos employés noirs, afin de façonner le changement au sein de la fonction publique fédérale. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Renseignements: (média) : Karl W. Sasseville, Directeur des communications et de la gestion des enjeux, Cabinet du président du Conseil du Trésor, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunication pour les personnes sourdes) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

