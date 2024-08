NGen lance 15 nouveaux projets de fabrication avancée d'une valeur de 59 millions de dollars, qui appuient 31 entreprises au Canada

CALGARY, AB, le 13 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et des Approvisionnements, a annoncé un nouveau projet important dans le cadre de l'initiative de NGen visant à soutenir 15 projets de fabrication avancée. Ce nouveau projet se concentre sur le développement d'un système de production innovant, entièrement autonome et de bout en bout, basé sur l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, conçu pour automatiser les fonctions manuelles de routine dans le processus d'assemblage.

Le projet, mené par Petra Hygienic Systems International Limited, Mastrin Digital Solutions Ltd. et SIDAC Automated Systems Inc. vise à révolutionner le processus d'encaissage des produits finis. En intégrant des solutions mécaniques exclusives, une robotique avancée et l'intelligence artificielle, le nouveau système automatisera les tâches répétitives avec une flexibilité et une efficacité élevées, éliminant ainsi le besoin de changements manuels. Cette solution de pointe est conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) de fabrication sous contrat, leur offrant la polyvalence et l'automatisation dont elles ont besoin sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Le coût total du projet s'élève à plus de 3 millions de dollars, et NGen contribue à hauteur de plus de 1,1 million de dollars au soutien de cette initiative transformatrice.

Ce projet représente une avancée majeure dans l'amélioration de l'automatisation de la fabrication. Le développement de ce système avancé permettra non seulement de rationaliser les processus de production, mais aussi de renforcer la position du Canada en tant que leader en matière de technologie et d'innovation dans le domaine de la fabrication.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une initiative de financement plus large de NGen, qui a soutenu 15 projets de fabrication avancée à travers le Canada pour une valeur totale de 59 millions de dollars. À ce jour, NGen a financé 211 projets de grappes impliquant 483 partenaires industriels et 313 groupes de recherche, ce qui s'est traduit par 7,2 milliards de dollars de nouvelles ventes et la création de 66 nouvelles entreprises et de 3 901 emplois directs. Les investissements de NGen continuent de stimuler l'innovation et la croissance économique dans les secteurs de la fabrication et de la technologie, renforçant ainsi le leadership du Canada dans le domaine de la fabrication de pointe.

Citations

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec NGen pour accélérer l'innovation et les progrès à l'appui de nos principaux secteurs de fabrication de pointe, comme les véhicules quantiques et électriques. Des projets comme ceux-ci font progresser le développement et l'adoption de solutions de pointe et procurent d'importants avantages aux Canadiens tout en créant des emplois et en contribuant à la croissance économique, démontrant ainsi les capacités de pointe du Canada dans les domaines de la fabrication et de la technologie. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Il s'agit là d'un autre exemple des efforts que nous déployons pour bâtir l'économie canadienne de l'avenir, et qui ont pour effet de créer de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens. Avec les projets annoncés aujourd'hui, le gouvernement du Canada et NGen contribuent à stimuler l'innovation canadienne en soutenant des partenariats clés et des collaborations précieuses qui nous aident à tirer parti de l'expertise unique et de calibre mondial du Canada. Ces projets propulsent le leadership canadien dans des secteurs clés de la fabrication et de la technologie, et ils démontrent nos progrès pour favoriser l'innovation et l'emploi à l'échelle du pays. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le Canada a toujours été un précurseur, montrant la voie avec audace en appliquant les technologies et les méthodes les plus récentes. Ces progrès en matière d'IA et de robotique avancée permettront au secteur manufacturier canadien de rester durable sur le plan environnemental, compétitif à l'échelle mondiale et de continuer à fournir d'excellents emplois bien rémunérés aux Canadiens. Comme nous l'avons toujours fait, nous construisons l'avenir ici même au Canada. »

George Chahal

Député de Calgary Skyview

« De la mise au point de nouvelles technologies quantiques à l'exploitation minière sur la lune, l'écosystème de fabrication avancée du Canada s'attaque à de grands défis. Grâce à l'approche collaborative de NGen en matière d'innovation, nous créons des partenariats entre les secteurs privé et public à travers les frontières provinciales qui conduisent à des innovations perturbatrices et à la mise en place de capacités de fabrication avancée de premier plan au Canada. »

Jayson Myers

PDG de NGen

Les faits en bref



NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le pôle mondial d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à mettre en place des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 9 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. Adhésion | Ngén (ngen.ca)

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Robbie MacLeod, [email protected], 613-297-3578