OTTAWA , ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les Canadiens soient informés de ses engagements, de ses plans et des résultats qu'il obtient.

Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a déposé les Rapports sur les résultats ministériels annuels.

Ces rapports mesurent les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs énoncés dans les Plans ministériels annuels et permettent aux Canadiens d'avoir un aperçu clair des résultats obtenus par les organisations du gouvernement du Canada et des ressources utilisées à cette fin.

Les Rapports sur les résultats ministériels sont également liés à l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui regroupe des données sur les résultats et les indicateurs du rendement qui, auparavant, étaient éparpillées dans près de 100 rapports annuels.

Le gouvernement continue de mettre davantage de renseignements à la disposition des Canadiens, y compris les députés, afin qu'ils puissent étudier la planification, les dépenses et les résultats obtenus par ce dernier.

Citation

« La transparence du gouvernement exige que les députés et les Canadiens soient en mesure d'examiner la planification, les dépenses et les résultats obtenus par leur gouvernement. En fournissant les outils nécessaires pour promouvoir cette transparence, on s'assure en fin de compte que les services critiques du gouvernement restent stables, solides et sûrs pour les Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les Rapports sur les résultats ministériels font partie du cycle annuel du budget des dépenses et du processus d'affectation des crédits.

Ils comprennent des détails sur le mandat et les engagements d'une organisation et sur les résultats obtenus par cette dernière.

L'InfoBase du GC permet un accès facile à l'information sur les résultats de près de 100 rapports de ce type.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : http://www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias): Karl W. Sasseville, Directeur des communications et de la gestion des enjeux, Cabinet du président du Conseil du Trésor du Canada, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunication pour sourds) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca