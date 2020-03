Le ministre Duclos dépose les plans ministériels de 2020-2021

OTTAWA, le 10 mars 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est engagé à travailler de façon ouverte, transparente et responsable pour les Canadiennes et les Canadiens et pour le Parlement.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, a déposé à la Chambre des communes les plans ministériels annuels au nom de 88 ministères et organismes du gouvernement.

Les plans ministériels annuels forment la base selon laquelle les organisations suivront leur rendement tout au long de l'année. Leurs progrès feront l'objet de rapports à la fin de l'exercice dans le Rapport sur les résultats ministériels.

En surveillant ses efforts, le gouvernement du Canada est en mesure de démontrer comment, exactement, il obtient des résultats pour les Canadiens et fait une différence dans leur vie.

L'élaboration continue de processus de production de rapports simples et efficaces, comme l'Infobase du GC, permettra au Parlement et aux Canadiens de mieux surveiller les plans du gouvernement et ses progrès quant aux résultats.

Citation

« Le gouvernement croit fermement en l'ouverture, la transparence et l'imputabilité. Les plans ministériels du gouvernement décrivent nos priorités et ce que nous voulons accomplir afin que les parlementaires et les Canadiens puissent suivre facilement les résultats obtenus, ainsi que la façon dont ils ont été obtenus. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Les plans ministériels comprennent des détails sur le mandat, les engagements et les priorités de l'organisation. Cette information est organisée par responsabilité et résultats ministériels escomptés.

Les plans ministériels forment la base selon laquelle les organisations suivront leur rendement en fin d'exercice et feront rapport sur le sujet dans le Rapport sur les résultats ministériels qui remplace le Rapport ministériel sur le rendement.

De l'information sur le programme de plan ministériel est également offerte dans l'Infobase du GC, un outil en ligne qui comprend les résultats et les indicateurs de rendement qui étaient, auparavant, éparpillés dans près de 100 rapports annuels.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personne-ressource (média), Karl W. Sasseville, Directeur des communications et de la Gestion des enjeux, Cabinet du Président du Conseil du Trésor, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunication pour les sourds) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca