QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi. Or, l'accession à la propriété et la location sont devenues hors de portée pour de nombreuses personnes à travers le pays en raison de la crise du logement sans précédent qui sévit au Canada. Nous devons construire plus de logements, plus rapidement, pour permettre à la population canadienne d'accéder à des logements qui répondent à ses besoins à un prix abordable. C'est pourquoi, dans le Budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé le plan le plus ambitieux de l'histoire du Canada au chapitre du logement. Ce plan vise à construire 4 millions d'habitations supplémentaires.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada recense les propriétés de son portefeuille qui présentent un potentiel de conversion en logements, puis les ajoute activement à la Banque de terrains publics du Canada. Dans la mesure du possible, il procédera à la conversion de ces propriétés en logements au moyen d'un bail à long terme plutôt que d'une vente ponctuelle, afin de favoriser les logements abordables et de s'assurer que les terrains publics demeurent publics.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, annonce que les propriétés situées au 94, 104 et 112 Dalhousie à Québec, sont maintenant disponibles pour du développement immobilier via la Banque de terrains publics du Canada. Ces propriétés font partie de la liste des 14 nouvelles propriétés ajoutées à la banque de terrains la semaine dernière.

Ainsi, le nombre de propriétés fédérales qui ont été désignées comme pouvant accueillir des logements s'élève maintenant à 70. Cette liste continuera de s'allonger au cours des mois à venir, et des renseignements plus détaillés seront communiqués bientôt sur les propriétés répertoriées.

Lors du lancement de la Banque de terrains publics du Canada en août 2024, la Société immobilière du Canada, en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a publié un appel de propositions concernant 5 propriétés situées à Toronto, à Edmonton, à Calgary, à Ottawa et à Montréal. L'appel de propositions concernant les propriétés de Toronto et de Montréal a pris fin le 1er octobre 2024, et les évaluations ont commencé. L'appel de propositions pour les propriétés d'Edmonton, de Calgary et d'Ottawa prendra fin le 1er novembre 2024.

Afin de recueillir des commentaires sur la banque de terrains et les propriétés qui y figurent, le gouvernement du Canada a lancé un appel de solutions en matière de logement pour les collectivités : une plateforme en ligne sécurisée.

Les provinces, les territoires, les municipalités, les promoteurs, les défenseurs de l'accès au logement et les organisations autochtones ont déjà fait part de leur intérêt et de leurs commentaires au gouvernement du Canada. Nous nous fonderons sur cette information pour proposer et offrir d'autres propriétés à compter de cet automne.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, le gouvernement fédéral emploie tous les outils à sa disposition. Le gouvernement du Canada accélère son processus d'aliénation des biens immobiliers afin de répondre à la rapidité des constructeurs et à l'urgence de construire des logements abordables pour la population canadienne.

« Trop de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas accès à des logements sûrs, accessibles et abordables. Lorsque nous avons lancé la Banque de terrains publics du Canada en août 2024, nous avons jeté les bases des mesures que nous prenons pour libérer des terrains publics destinés à accueillir des logement à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Nous honorons notre promesse d'ajouter d'autres propriétés à la banque et de concrétiser les réalisations prévues dans le Budget de 2024 et l'ambitieux Plan pour construire des logements sur des terrains publics. Ainsi, nous pourrons bâtir des collectivités fortes et plus de logements abordables à la grandeur du pays. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et Lieutenant du Québec

« Nous devons construire plus de logements au Canada, et l'un des coûts de construction les plus importants est celui des terrains. Avec 14 propriétés supplémentaires ajoutées à la réserve foncière, nous élargissons la liste des terrains publics potentiels où de nouvelles maisons peuvent être construites. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis quelques années, la ville de Québec joue un rôle déterminant dans l'enjeu du logement. Les actions parlent d'elles-mêmes et nous avons de quoi être fiers d'être plusieurs joueurs importants qui travaillent à résorber la crise du logement. C'est une excellente nouvelle de pouvoir compter sur les annonces concrètes du gouvernement fédéral comme celle d'aujourd'hui. La prise de conscience collective autour de l'enjeu du logement le place désormais comme un sujet incontournable pour notre économie et pour la vitalité de la Capitale-Nationale. »

Bruno Marchand

Maire de Québec

Dans le Budget de 2024 et le plan qui s'intitule Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger.

le plan qui s'intitule , le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger. Un volet important du Plan du Canada sur le logement est le nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics . Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements.

sur le logement est le nouveau . Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements. Le Plan pour construire des logements sur des terrains publics contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031.

contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031. Le Budget de 2024 prévoit également un investissement de 500 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse, pour le lancement du nouveau fonds d'acquisition de terrains publics. Ce fonds permettra d'acheter des terrains auprès des autres ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral pourra ainsi acquérir plus de terrains dans le but d'y construire des logements pour la classe moyenne. Des travaux sont déjà en cours en ce qui concerne le fonds, et d'autres renseignements seront communiqués au cours des semaines à venir.

En août 2024, un nouvel outil pour les constructeurs, appelé la Banque de terrains publics du Canada , a été lancé dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics . Il comptait alors 56 propriétés.

, a été lancé dans le cadre du . Il comptait alors 56 propriétés. En date d'octobre 2024, la Banque de terrains publics du Canada comptait 70 propriétés, lesquelles représentent un total de 385 hectares de terrain, soit la taille d'environ 2 500 patinoires de hockey ou de près de 750 terrains de football de la Ligue canadienne de football.

