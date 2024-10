Le ministre Dubé devrait payer ses dettes envers les paramédics

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Au moment où le ministre Dubé saupoudre des heures de service supplémentaires dans trois régions, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 7300 du SCFP (FTPQ-SCFP), salue l'investissement dans la couverture ambulancière, mais souhaite également lui rappeler qu'il doit respecter son engagement et financer l'augmentation salariale prévue à la convention collective des paramédics membres de la FTPQ-SCFP.

Les paramédics de la FTPQ-SCFP attendent toujours une augmentation salariale de 6 % consentie par leurs employeurs privés, dont les activités sont entièrement subventionnées par le gouvernement du Québec. Les employeurs blâment le Secrétariat du Conseil du trésor, qui tarderait à débloquer les fonds permettant de verser cette augmentation rétroactive au 1er avril 2023.

« Nous sommes heureux de voir l'ajout de huit heures de couverture dans le secteur Belœil-Boucherville, mais constatons encore une fois que cette annonce est bien insuffisante par rapport aux besoins sur le terrain. Les paramédics font les frais de la gouvernance déficiente du partenariat public-privé dans la gestion des soins préhospitaliers d'urgence québécois. Nous avons négocié de bonne foi et nous nous attendions à ce que l'ensemble des parties respectent leur signature et la nouvelle convention collective. Nous sommes déçus des entreprises et des élus », a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ-SCFP.

