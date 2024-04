ST. JOHN'S, NL, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a récemment déposé le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération.

Il s'agit d'un plan visant à bâtir un Canada qui fonctionne mieux pour tout le monde, où les jeunes peuvent progresser, obtenir une juste récompense pour leur travail acharné et être en mesure d'acheter leur propre logement - où tout le monde a une chance équitable de mener une bonne vie dans la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a rencontré le personnel de World Energy GH2 à St. John's, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et a souligné les plans énoncés dans le budget de 2024 afin d'investir dans les technologies, et de fournir des incitatifs et du soutien pour accroître la productivité, stimuler l'innovation et attirer les investisseurs privés au Canada. Il était accompagné de la députée de St. John's Est, Joanne Thompson.

Les investissements soutenus proposés dans le budget de 2024 comprennent :

Offrir, d'ici la fin de l'année, d'importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie pour attirer l'investissement privé, créer un plus grand nombre d'emplois et diriger l'économie du Canada vers la carboneutralité d'ici 2050. Le budget de 2024 annonce également l'admissibilité élargie au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, ce qui permet à un plus grand nombre d'entreprises d'en bénéficier.

pour attirer l'investissement privé, créer un plus grand nombre d'emplois et diriger l'économie du vers la carboneutralité d'ici 2050. Le budget de 2024 annonce également l'admissibilité élargie au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, ce qui permet à un plus grand nombre d'entreprises d'en bénéficier. Accélérer la réalisation des projets, par l'annonce d'une série de mesures visant à améliorer les processus réglementaires et d'autorisation en clarifiant et en réduisant les délais, en visant l'adoption du principe « un projet, un examen », ainsi qu'en améliorant la consultation et les partenariats, y compris avec les partenaires autochtones.

Le budget de 2024 est un plan qui vise à assurer l'équité pour chaque génération.

Premièrement, le budget prévoit des mesures audacieuses pour construire plus de logements. Parce que le meilleur moyen de rendre les prix des logements plus abordables est d'augmenter l'offre, et de le faire rapidement. Le budget présente une stratégie pour rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Les mesures principales comprennent le lancement du nouveau Plan pour l'usage de terrains publics à des fins résidentielles et du Fonds canadien de protection des loyers, l'amélioration de la Charte hypothécaire canadienne et la création de la nouvelle Charte canadienne des droits des locataires.

Deuxièmement, le budget contribuera à réduire le coût de la vie. Fondé sur le développement transformateur du filet de sécurité sociale du Canada par le gouvernement (des services de garde à 10 $ par jour, un régime de soins dentaires pour les personnes non assurées au pays, la première phase du régime d'assurance médicaments universel), le budget soutient les efforts que le gouvernement déploie afin de réduire les coûts quotidiens pour la population canadienne. Il s'agit notamment de contribuer à stabiliser les prix des produits alimentaires, de sévir contre les frais indésirables et de réduire les coûts des services bancaires. Le budget de 2024 prévoit également de nouveaux investissements transformateurs, notamment le programme national d'alimentation scolaire et la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Troisièmement, le budget de cette année fera croître l'économie de manière à ce que tout le monde en profite. Le plan du gouvernement permettra d'accroître les investissements, de rehausser la productivité et d'encourager l'innovation. Il créera des emplois bien rémunérés et intéressants, maintiendra le Canada à l'avant-scène économique et fournira de nouvelles mesures de soutien pour donner à un plus grand nombre de nos meilleurs entrepreneurs et entrepreneuses, et de nos meilleurs innovateurs et innovatrices, les moyens de concrétiser leurs idées. Pour ce faire, les mesures consistent notamment à attirer plus d'investissements dans l'économie carboneutre en élargissant et en instaurant les importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie. Elles permettront aussi de consolider l'avantage du Canada en tant que chef de file de l'intelligence artificielle, et d'investir dans des subventions de recherche bonifiées qui offriront aux jeunes générations de bons emplois et de nouvelles possibilités. Également, il faut veiller à ce que les Autochtones puissent profiter de cette croissance d'une manière qui leur convient.

Le budget de 2024 rendra également le système fiscal canadien plus équitable en demandant aux plus riches de payer un peu plus, afin que le gouvernement puisse investir dans la prospérité pour chaque génération, et parce qu'il serait irresponsable et injuste de transmettre davantage de dettes aux générations suivantes. Le budget de 2024 est un plan économique responsable qui respecte les objectifs budgétaires décrits dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, et il permet au Canada de maintenir les ratios du déficit et de la dette nette au PIB les plus bas du G7.

Citations

« Le gouvernement est entré en fonction en promettant de renforcer et d'élargir la classe moyenne. Nous avons tenu cet engagement en réduisant la pauvreté, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, et en créant des millions de bons emplois. Notre travail n'est pas terminé. Le budget de 2024 ouvre la porte de la classe moyenne à des millions de jeunes Canadiennes et Canadiens. Nous construirons davantage de logements et contribuerons à réduire le coût de la vie. Nous conduirons notre économie vers une croissance qui profitera à tout le monde. C'est ce que signifie une chance équitable pour chaque génération. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Nous sommes capables de construire en ce pays. Nous avons les ressources naturelles, nous avons les gens, nous avons les moyens. Notre crédit d'impôt à l'investissement incite les gens à investir, faisant ainsi croître notre économie et créant davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

« Davantage de bons emplois, davantage d'investissements, davantage de croissance économique; voilà ce que notre crédit d'impôt à l'investissement permettra d'accomplir, de manière à ce que notre province et notre pays puissent devenir les leaders qu'ils ont le potentiel d'être dans le domaine de l'énergie renouvelable. »

- La députée de St. John's Est, Joanne Thompson

« Nous sommes conscients du gros travail qui a été effectué, et des efforts qui continuent d'être déployés, pour que le Canada devienne un leader dans la lutte contre les changements climatiques. Le crédit d'impôt à l'investissement qui vient d'être créé est un message clair pour l'industrie de l'hydrogène : le gouvernement du Canada prend de grandes mesures pour concrétiser les plans dessinés lors de la signature de l'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène. Nous sommes fiers de prendre part à ces conversations et sommes pleinement résolus à faire notre part d'efforts pour mettre sur pied la nouvelle industrie de l'hydrogène vert. »

- Le directeur des opérations et directeur général de World Energy GH2, Sean Leet

Produits connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]