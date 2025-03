Le ministre Drainville souligne le début de la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles du Québec

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a souligné aujourd'hui le début de la toute première Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation. Sur le thème Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles, celle-ci s'amorce avec un temps d'arrêt dans toutes les écoles du Québec, invitant les élèves et le personnel à réfléchir à l'importance du respect et du vivre-ensemble. À cette occasion, le ministre en a profité pour faire le point sur les mesures déployées dans le réseau de l'éducation dans le cadre du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école.

Tout au long de la Semaine, des thèmes particuliers seront abordés chaque jour afin de mobiliser tous les acteurs du milieu scolaire, soit les élèves, le personnel et les parents.

Pour l'occasion, de nombreuses activités seront offertes pour enrichir les discussions et la réflexion, notamment :

des ateliers en classe, clé en main pour favoriser les échanges sur le respect et le civisme;

clé en main pour favoriser les échanges sur le respect et le civisme; des balados éducatifs destinés aux élèves, aux parents et au personnel scolaire;

destinés aux élèves, aux parents et au personnel scolaire; des séances d'information adaptées à chaque groupe.

Dès aujourd'hui, une campagne de publicité vidéo est lancée pour sensibiliser les jeunes à l'impact de leurs gestes. Mettant en vedette un humoriste, elle sera présentée lors du temps d'arrêt dans les écoles et diffusée par la suite dans les médias sociaux. À compter de la semaine prochaine, une campagne destinée aux parents sera également diffusée dans les médias traditionnels.

Un plan de prévention qui se déploie

Rappelons que le 27 octobre 2023, le ministre de l'Éducation a annoncé le déploiement du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école, visant à prévenir et à contrer la violence et l'intimidation sous toutes ses formes.

Depuis le lancement de ce plan, plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre :

un modèle de plan de lutte a été transmis au réseau le 24 février dernier;

la ligne Renfort est maintenant accessible dans toutes les régions du Québec;

une quatrième collecte de données a été entamée le 10 mars dernier dans le but de documenter plus précisément les cas de violence et d'intimidation dans les écoles. Elle nous permettra d'avoir un portrait très précis de la situation et sera rendue publique ultérieurement.

D'autres mesures du plan d'action annoncées par le ministre sont également en cours de déploiement :

désignation de responsables dans chaque CSS responsable des mesures du plan d'action, particulièrement pour la mise en œuvre du modèle de plan de lutte;

des contenus de formation destinés au personnel scolaire et aux élèves qui seront transmis aux partenaires du réseau dès cette semaine pour consultation, avant leur déploiement officiel dans les écoles;

des équipes d'intervention sont en train de se mettre en place. Pour le moment, certains milieux ayant manifesté des besoins sont accompagnés par le Ministère dans le cadre d'un projet-pilote pour permettre d'assurer que la structure de soutien prévue répond bien aux besoins.

Soulignons également que le déploiement d'une campagne de publicité et l'organisation d'une semaine annuelle pour la prévention de la violence et de l'intimidation étaient deux mesures du plan d'action annoncé à l'automne 2023. Ces mesures s'inscrivent aussi dans le cadre de la journée de mobilisation des acteurs du réseau scolaire en mai 2024.

Finalement, dans le même ordre d'idées, le ministre annoncera bientôt des mesures pour renforcer le civisme et le respect dans les écoles.

Citation :

« L'école existe pour nos enfants. Comme père de famille et ministre de l'Éducation, je suis très préoccupé par la violence et l'intimidation subies par nos élèves. Cette semaine est l'occasion de multiplier les moments où on discute de ces enjeux importants. Plus on va en parler, plus on va réussir à faire bouger les choses. Chaque élève et chaque membre du personnel mérite d'évoluer dans un environnement sécuritaire et respectueux. Depuis que j'ai annoncé le plan d'action en 2023, plusieurs mesures ont déjà été mises en place et d'autres le seront très bientôt. Cette semaine est justement un engagement que j'avais pris. J'invite tous les acteurs du milieu scolaire à se mobiliser pendant cette semaine et à participer activement aux activités proposées. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Cette semaine thématique s'inscrit dans le Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école 2023-2028.

Elle vise à créer un moment de réflexion permettant d'échanger sur les initiatives en cours, d'ajuster les actions à venir et de renforcer le bien-être et la sécurité dans les écoles.

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/ressources-outils-reseau-scolaire/sante-bien-etre-jeunes/prevention-violence-intimidation-ecoles/semaine.

