Le ministre Drainville se réjouit de la mise en place d'un nouveau parcours de professionnalisation en enseignement à l'Université de Sherbrooke

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, accueille avec enthousiasme le nouveau programme pour les personnes enseignantes en emploi non légalement qualifiées de l'Université de Sherbrooke. Cette initiative s'aligne avec la volonté gouvernementale d'offrir plus d'options et davantage de flexibilité pour les personnes désirant se former à l'enseignement. La première cohorte pourra rassembler un total de 240 personnes et débutera dès juin 2023.

Ce programme misera sur la reconnaissance des acquis. Il sera offert en formation à distance pour les enseignants qui sont titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou d'un baccalauréat non disciplinaire. Ceux-ci devront être préalablement recommandés par les différents centres de services scolaires et commissions scolaires.

Citation :

« J'ai répété à plusieurs reprises que je souhaitais que les universités multiplient les options de formation à l'enseignement. Je suis donc très heureux de l'initiative de l'Université de Sherbrooke. En plus d'outiller le personnel qui travaille déjà auprès de nos élèves dans les écoles, ce programme offrira une réponse aux défis que suscite la pénurie de main-d'œuvre actuelle et contribuera à la réussite éducative des élèves. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont permis l'aboutissement de ce projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

