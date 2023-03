Le ministre Drainville se réjouit de la mise en place d'un DESS de 30 crédits en enseignement

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, accueille avec enthousiasme l'initiative de l'Université TÉLUQ visant à offrir un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits en éducation et en enseignement primaire. Dès la rentrée scolaire 2023, l'Université TÉLUQ accueillera une première cohorte d'enseignantes et d'enseignants non légalement qualifiés possédant un baccalauréat dans une matière enseignée à l'école.

Il s'agit d'un premier pas important qui est franchi et qui s'aligne avec la volonté gouvernementale d'offrir une voie plus rapide et plus flexible vers le brevet d'enseignement. Cela permettra d'augmenter le nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiés et contribuera encore plus à la réussite éducative de nos élèves.

Ainsi, les enseignantes et enseignants non légalement qualifiés souhaitant compléter cette formation pourront s'adresser au centre de services scolaire ou à la commission scolaire qui les emploie.

Citation :

« J'ai annoncé, en janvier dernier, que je souhaitais développer une voie rapide menant au brevet d'enseignement et j'ai la ferme intention de travailler à ce que ce programme puisse y mener. Je salue l'initiative de l'Université TÉLUQ et des centres de services scolaires et j'invite toutes les universités à élaborer leur propre programme de 30 crédits en enseignement. Je réitère l'importance de qualifier le personnel qui travaille déjà auprès de nos élèves dans les écoles. Face aux défis que représente la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation, tous doivent mettre la main à la pâte. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

