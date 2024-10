Le ministre Drainville lance un nouveau service d'accompagnement pour le personnel enseignant non légalement qualifié

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui le lancement du Guichet J'obtiens mon brevet. Ce service permettra d'aider le personnel enseignant non légalement qualifié dans son processus d'obtention du brevet d'enseignement. Concrètement, lorsque le ministère de l'Éducation octroiera une tolérance d'engagement à un membre du personnel scolaire, l'équipe du guichet communiquera avec cette personne pour la guider dans son parcours de qualification. C'est une autre mesure importante mise en place par le ministre afin de qualifier les enseignants qui sont déjà dans les écoles du Québec.

Une démarche et un accompagnement structurés

Depuis l'an dernier, plus de 1 500 personnes non légalement qualifiées se sont inscrites dans les nouvelles voies rapides afin d'obtenir un brevet en enseignement. L'annonce d'aujourd'hui facilitera davantage le processus, et ce, tant pour le personnel enseignant que pour les directions des centres de services scolaires.

En effet, ce nouveau guichet leur offrira un accompagnement à toutes les étapes de la démarche, notamment pour :

leur faire connaître les différents programmes universitaires;

leur faire connaître les modalités d'inscription et les orienter vers les universités;

répondre à leurs questions sur la valeur ajoutée d'un brevet (avantages, exigences, durée, conditions d'emploi, etc.);

recommander aux partenaires universitaires les candidatures qui répondent aux exigences.

Actuellement, toutes ces étapes sont assumées par les centres de services scolaires, les commissions scolaires crie et Kativik et les établissements d'enseignement privés, ce qui ajoute une pression administrative, considérant le nombre grandissant d'inscriptions pour les nouveaux programmes universitaires. Le ministère de l'Éducation prendra donc désormais en charge ces tâches afin de faciliter le processus.

Le personnel concerné actuellement en fonction dans le réseau scolaire sera prochainement convié à des rencontres d'information, une des premières activités d'accompagnement du Guichet J'obtiens mon brevet.

Citation :

« Ce nouveau guichet permettra d'offrir un soutien non seulement au personnel non légalement qualifié, mais aussi aux centres de services scolaire, aux commissions scolaires crie et Kativik et aux établissements d'enseignement privés. Il répond à notre volonté de qualifier plus d'enseignants qui sont déjà dans nos classes. L'expérience de ces étudiants sera facilitée grâce à l'accompagnement soutenu de l'équipe du guichet tout au long de leur parcours. C'est un autre moyen concret pour rehausser la qualité de l'enseignement de notre réseau. Je remercie encore une fois les universités qui ont levé la main pour la création des voies rapides et j'encourage celles qui ne l'ont pas fait encore à emboîter le pas. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches-

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Source : Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]