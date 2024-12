Le ministre Drainville déclenche un mandat d'enquête dans trois écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - À la suite de la conclusion des mandats de vérification dans les écoles La Voie, Bienville et Saint-Pascal-Baylon, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, lance immédiatement un mandat d'enquête pour ces trois écoles. Rappelons que les mandats de vérification ont été lancés le 10 octobre dernier dans la foulée du rapport d'enquête de l'école Bedford. Le CSSDM déploiera également du soutien dans ces écoles le temps des enquêtes. Rappelons que les vérifications ont été réalisées à la suite d'informations provenant du CSSDM.

De multiples enjeux ont été soulevés au sein des trois écoles. Selon l'école concernée, il peut être question de climat toxique, d'ingérence dans les instances de décisions, de qualité des services éducatifs ou de comportements pouvant faire craindre potentiellement pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.

La nature des allégations étant préoccupante, une démarche d'enquête en profondeur s'avère donc nécessaire afin de faire la lumière sur les conditions qui prévalent dans ces écoles. Toutefois, afin de ne pas nuire à ce processus, les enjeux découlant de ces vérifications demeureront confidentiels pour le moment.

Compte tenu du sérieux des faits rapportés, le CSSDM déploiera les ressources nécessaires dans les écoles visées le temps que l'enquête se réalise. Afin d'appuyer les directions de ces trois écoles et d'offrir du soutien aux élèves et aux membres du personnel, des directeurs d'unités et des conseillers pédagogiques seront déployés dès aujourd'hui. Des membres de l'équipe psychosociale du CSSDM, composée notamment de psychologues, de psychoéducateurs et de techniciens en éducation spécialisée (TES), se rendront également dans ces trois écoles. Rappelons que les vérifications dans ces trois écoles ont été réalisées à la suite d'une demande du CSSDM.

Par ailleurs, si des actions immédiates doivent être mises en œuvre en cours d'enquête, le ministre Drainville n'hésitera pas à le faire, comme cela a été le cas à l'école Bedford, où 11 enseignants ont été mis sous enquête et se sont vu suspendre leur brevet.

En annonçant ces enquêtes aujourd'hui, le ministre de l'Éducation réaffirme sa volonté que nos élèves aient accès à une école exempte de toute forme de violence ou d'intimidation.

Rappelons par ailleurs que des démarches de vérification concernant le respect de la Loi sur la laïcité se poursuivent dans 17 écoles du Québec. Un rapport devrait être remis en janvier 2025. Par ailleurs, le ministre Drainville a aussi annoncé son intention de légiférer afin de renforcer la laïcité dans les écoles du Québec.

Citation :

« L'école existe pour nos enfants. Elle doit leur offrir un climat sain et sécuritaire. Nous ne ferons aucun compromis là-dessus. Depuis la publication du rapport sur l'école Bedford, j'agis sur les faits. C'est ce que je vais continuer à faire lorsque des situations problématiques nous seront rapportées. Des enjeux importants sont soulevés dans ces trois écoles de Montréal. Il faut donc faire une enquête plus approfondie, comme nous l'avons fait avec Bedford. C'est de cette façon que nous pourrons intervenir avec circonspection et fermeté, s'il le faut. On travaille avec le CSSDM afin d'accompagner les élèves tout au cours de ce processus et ainsi assurer leur bien-être, leur sécurité et leur réussite scolaire. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

