Le ministre Drainville annonce que l'école Clair-Soleil sera reconstruite

QUÉBEC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - En prenant en considération le bien-être et la sécurité des élèves avant tout, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce que l'école Clair-Soleil du Centre de services scolaires des Navigateurs à Lévis sera finalement reconstruite.

Ainsi, le Centre de services scolaire des Navigateurs pourra procéder, au cours des prochains mois, à la conception des plans pour la construction d'une école primaire nouvelle génération qui remplacera le bâtiment actuel de l'école Clair-Soleil.

En attendant la livraison de la nouvelle école, les élèves et le personnel seront relocalisés dans des locaux modulaires installés sur les terrains de l'école L'Envol situés à proximité. Cela permettra assurément de simplifier l'organisation des services. Les détails entourant cette solution de relocalisation sont à venir.

Rappelons que les élèves de l'école Clair-Soleil ont été relocalisés temporairement en septembre dernier dans des établissements scolaires situés à proximité la suite d'un incident qui n'avait toutefois fait aucun blessé.

Citations :

« On l'a toujours dit : il n'y a pas de compromis à faire avec la santé et la sécurité de nos enfants et de notre personnel. À la suite d'analyses approfondies, deux scénarios nous ont été proposés et nous avons opté pour la reconstruction de l'école, car elle nous apparaissait comme la solution la plus fiable. Nous avons travaillé rapidement, tous ensemble, avec le Centre de services scolaire des Navigateurs, afin de trouver la meilleure solution pour permettre aux élèves du secteur de retrouver, à terme, une école sécuritaire et saine. Je tiens à remercier le personnel, les élèves et les parents de l'école Clair-Soleil de leur résilience durant cette situation difficile. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis heureuse de savoir que l'École Clair-Soleil sera reconstruite et que les activités pédagogiques pourront poursuivre leur cours dans les locaux modulaires. Cet arrangement répond à plusieurs inquiétudes soulevées par les parents d'élèves. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans le dossier, et particulièrement aux employés, aux parents et aux élèves qui ont su s'adapter face à cette situation particulière. Ce dénouement rapide démontre la proactivité des acteurs dans ce dossier. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'école Clair-Soleil est une école primaire du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) située au 150, rue Plante, à Lévis (secteur Saint-Nicolas ). Construite en 1984, elle a une capacité d'accueil de 16 classes réparties sur deux étages, offrant une superficie totale de plancher de 3 360 m².

). Construite en 1984, elle a une capacité d'accueil de 16 classes réparties sur deux étages, offrant une superficie totale de plancher de 3 360 m². En septembre 2024, des inspections ont dû être réalisées sur les murs de maçonnerie du bâtiment à la suite de deux incidents qui auraient pu compromettre la sécurité des occupants.

L'évaluation de la structure réalisée par la firme d'ingénierie WSP a démontré des problèmes structuraux majeurs et des risques pour la sécurité, entraînant ainsi la relocalisation des élèves dans des écoles avoisinantes.

Le rapport complet de la firme, présenté en octobre 2024, expose les enjeux liés à la structure de maçonnerie et les solutions possibles pour les corriger. Étant donné l'ampleur des coûts de remise en état, la firme recommande toutefois d'envisager le remplacement du bâtiment.

L'aide financière associée au projet sera confirmée prochainement par le Ministère, qui veillera aussi à transmettre au Centre de services scolaire un programme pour encadrer les travaux de conception.

