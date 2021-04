Le ministre des Transports du Québec s'engage à améliorer la mobilité des personnes sur la couronne Nord

COURONNE NORD, QC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des rencontres qui ont suivi le dépôt de leur mémoire sur le projet de Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif de l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM), les élus de la Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN), le ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, ont fait le point sur les besoins en mobilité des personnes sur le territoire de la couronne Nord lors d'une rencontre qui s'est tenue ce lundi 12 avril.

Les élus de la TPÉCN ont pris acte des projets de voies réservées en cours de planification par le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur le réseau supérieur, et ont souligné au ministre que nombre de ces projets sont attendus depuis plus d'une décennie par les citoyens de la couronne Nord. Au-delà de ce rattrapage essentiel en termes de mobilité, la TPÉCN a également rappelé aux Ministres Bonnardel et Rouleau l'importance de prévoir, dès maintenant, la mise en place de modes structurants pour desservir le territoire de la couronne Nord, et ce particulièrement dans le contexte où la CDPQ Infra étudie des prolongements du REM vers l'est de Montréal et vers Laval.

Au terme de cette rencontre, le ministre des Transports s'est engagé auprès des élus de la TPÉCN à bonifier son plan de mobilité pour le secteur de la couronne Nord et à revenir, dans les meilleurs délais, nous le présenter.

« Nous sommes heureux de constater la sensibilité du ministre des Transports eu égard aux enjeux ainsi qu'aux besoins criants en matière de mobilité sur la couronne Nord et nous saluons sa volonté de corriger la situation. Il est urgent de travailler ensemble, les élus municipaux et provinciaux de la couronne Nord, avec le ministre des Transports afin de mettre en place de véritables solutions de mobilité sur notre territoire », déclare Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, préfète de la MRC de L'Assomption et présidente de la TPÉCN.

« La couronne Nord a connu une croissance phénoménale sur tous les plans au cours des dernières années, transformant radicalement ses besoins en mobilité. Plus que du rabattement vers des modes structurants desservant le centre du Grand Montréal, la couronne Nord doit avoir ses propres modes structurants en transport collectif pour répondre aux besoins de ses pôles d'emplois, notamment dans l'axe est-ouest de l'autoroute 640 », affirme Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et préfet de la MRC Les Moulins.

« Depuis plusieurs années, nous attendons des solutions durables aux problèmes récurrents de mobilité sur notre territoire. Nous avons fait nos devoirs et présenté de manière exhaustive nos enjeux et nos besoins en cette matière dans notre mémoire sur le projet de PSD de l'ARTM. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement du Québec », mentionne Richard Perreault, maire de Blainville et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville.

« On comprend très bien la popularité des modes structurants de type REM auprès de la population qui recherche pour ses déplacements quotidiens un service fiable, rapide, fréquent et confortable. Il est clair qu'une part importante des 616 000 résidents de la couronne Nord adhérerait à ce type de service », souligne Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et préfet de la MRC de Deux-Montagnes.

« Les besoins en mobilité sont immenses sur la couronne Nord. En attendant la mise en place de modes structurants en transport collectif sur notre territoire, nous devons aussi accélérer la réalisation des projets de transport en planification au ministère des Transports du Québec. Nous nous attendons à avoir, à court terme, de bonnes nouvelles en ce sens du MTQ », de conclure Patrick Charbonneau, maire suppléant de Mirabel.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentants 616 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants : l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

