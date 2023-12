Le ministre des Transports autorise le père Noël à voyager dans l'espace aérien canadien

OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé que le résident le plus célèbre du pôle Nord et son équipage de neuf rennes ont passé avec succès un processus rigoureux de certification et d'inspection. Ils sont maintenant autorisés à voyager dans l'espace aérien canadien.

Au début du mois, le ministre Rodriguez a reçu un appel téléphonique du premier ministre, qui lui a rappelé ses fonctions, à savoir superviser l'efficacité des chaînes d'approvisionnement du Canada et autoriser le père Noël à voyager, afin que les enfants de tout le pays reçoivent leurs cadeaux à temps. Et avec un traîneau zéro émission, l'équipe du père Noël aide le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et ses cibles de carboneutralité.

Comme chaque année, le ministre examine personnellement tous les documents du père Noël et les vérifie deux fois. En retour, le père Noël a transmis une copie de son plan de vol, de sa liste de contrôle avant le vol (mais pas sa liste des sages et des moins sages) et a confirmé qu'il s'était suffisamment reposé avant le long parcours qui l'attend.

Compte tenu du rôle du père Noël dans la chaîne approvisionnement des cadeaux de Noël, le personnel d'inspection de Transports Canada se rend chaque année au pôle Nord pour examiner de près le traîneau du père Noël et ses systèmes de sécurité. Cela comprend le train d'atterrissage, les systèmes de dégivrage et l'équipement de navigation. Cette année, le personnel d'inspection a également vérifié le volume du tintement des cloches et s'est assuré que le nez de Rudolph fonctionnait au maximum de sa luminosité!

Transports Canada souhaite à toute la population canadienne une période des Fêtes sous le signe de la sécurité et de la joie, et tient à rappeler aux personnes qui ne voyagent pas en traîneau d'arriver tôt aux aéroports et aux gares, de suivre toutes les pratiques de sécurité recommandées et de faire preuve de gentillesse envers les gens qui les entourent.

Le ministre des Transports autorise le père Noël à voyager dans l'espace aérien canadien

« Je suis ravi de m'acquitter de la tâche importante qui consiste à autoriser le père Noël et son équipage à voyager dans l'espace aérien canadien dans le cadre de mes nouvelles fonctions de ministre des Transports. Nous travaillerons sans relâche pour veiller à ce que le père Noël et ses rennes traversent notre pays en toute sécurité et dans la bonne humeur. J'aimerais souhaiter à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, de passer une période des Fêtes dans la joie et la sécurité. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD sur la piste du père Noël et sur X (Twitter), en suivant le mot-clic #NoradTracksSanta.

Les règles ne s'appliquent pas qu'au père Noël! Si vous comptez faire voler votre drone la nuit, assurez-vous de connaître les règles de sécurité applicables aux drones. Votre drone doit être équipé de lumières pour éviter d'effrayer les rennes ou, pire, de provoquer une collision avec le traîneau du père Noël ou d'autres aéronefs. Si vous ne pilotez pas votre drone en toute sécurité, vous risquez de voir votre nom ajouté à la liste des moins sages du père Noël!

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

