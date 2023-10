BRANDON, MB, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Les aéroports locaux et régionaux du Canada constituent un lien essentiel dans nos chaînes d'approvisionnement. Ils permettent aux communautés de rester connectées. Nous dépendons de ces aéroports pour assurer la croissance des communautés locales à travers le pays.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé que le gouvernement du Canada réalise des investissements majeurs pour améliorer la sécurité à l'aéroport municipal de Brandon.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, l'aéroport reçoit un financement de plus de 10 millions de dollars pour la réfection du revêtement côté piste de la piste 08-26, de la voie de circulation A et de l'aire de trafic I. Ces travaux de réfection aideront à assurer la sécurité des passagers et passagères, du personnel de l'aéroport et des équipages grâce au maintien en excellente condition des surfaces côté piste.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a versé à l'aéroport municipal de Brandon des fonds de plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour des projets et de l'équipement, y compris l'achat d'une niveleuse utilisée pour l'enlèvement de la neige sur les surfaces côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune et la remise en état des systèmes électriques côté piste.

« Notre gouvernement continuera à investir dans une chaîne d'approvisionnement solide et résiliente. Des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et efficaces sont un élément clé de ce processus. C'est une bonne nouvelle pour les communautés desservies par l'aéroport municipal de Brandon. »

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, les aéroports admissibles peuvent demander un financement pour des projets d'immobilisations liés à la sécurité. Les améliorations comprennent l'achat et le remplacement de l'équipement mobile lourd côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune ainsi que la réfection du revêtement des pistes et la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques des aérodromes.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,25 milliard de dollars afin d'appuyer 1 256 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays.

