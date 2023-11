OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada surveille et améliore la sécurité, l'efficacité et la durabilité des réseaux de transport du Canada. VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail) exploite le service ferroviaire voyageur national au nom du gouvernement du Canada. La société fournit aux communautés régionales et éloignées un service ferroviaire voyageur sécuritaire, accessible, efficace, fiable et écologique.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé diverses nominations à VIA Rail

Françoise Bertrand (Montréal, Québec) a vu son mandat de présidente renouvelé pour une période de 18 mois. (en vigueur à partir du 12 octobre 2023).

Kenneth Ching Whay Tan ( Richmond , Colombie-Britannique) a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023).

( , Colombie-Britannique) a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023). Grant Evan Christoff ( Vancouver , Colombie-Britannique) a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023).

( , Colombie-Britannique) a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023). Miranda Gale Keating Erickson ( Calgary, Alberta ) a vu son mandat d'administratrice renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023).

( ) a vu son mandat d'administratrice renouvelé pour une période de quatre ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023). Daniel Francis Gallivan ( Halifax , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat d'administrateur renouvelé pour une période de trois ans. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023).

Les personnes nommées apportent à leur poste un large éventail de connaissances et d'expertises, et sont des membres actifs de leur communauté. Leur mandat a été renouvelé selon le processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a mis en place pour les nominations par le gouverneur en conseil. Le renouvellement de leur mandat leur permettra de poursuivre leur engagement au service du secteur des transports.

Citation

« Je suis très heureux de féliciter les personnes accomplies qui ont été nommées à nouveau au conseil d'administration. Grâce à leurs vastes connaissances du secteur des transports, qui évolue rapidement, elles continueront à fournir des conseils et un leadership de qualité pour nos services ferroviaires nationaux. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment : 8 sociétés d'État; 4 tribunaux et organismes administratifs; 21 administrations aéroportuaires canadiennes; 17 administrations portuaires canadiennes; 3 autres sociétés à régie partagée.

VIA Rail fournit des services ferroviaires voyageurs durables, efficaces et efficients, en exploitant un réseau ferroviaire respectueux de l'environnement. La société s'est engagée à réduire son empreinte carbone et à promouvoir des options de voyage respectueuses de l'environnement.

VIA Rail joue un rôle essentiel en reliant les communautés à travers le Canada , en fournissant un réseau complet de services ferroviaires voyageurs. En mettant l'accent sur le service à la clientèle, la société vise à offrir aux passagers une expérience de voyage des plus agréables.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055