WHITEHORSE, YT, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement appuient la croissance économique et créent de bons emplois pour la classe moyenne, tout en les rendant résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement pouvant atteindre 186,2 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet comprenant des améliorations majeures à l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse.

L'infrastructure aéroportuaire doit être améliorée pour maintenir les services essentiels existants, comme les vols de passagers et les vols nolisés, ainsi que les activités de manutention du fret.

Le projet comprend quatre améliorations principales :

la modernisation de la piste parallèle;

la reconstruction de la piste principale;

le remplacement de l'installation de maintenance des aéronefs de Whitehorse; et

la construction d'une nouvelle zone d'activités à voilure tournante (hélicoptère).

En plus de moderniser l'infrastructure essentielle de l'aéroport, le projet vise à améliorer les mesures de sécurité et à accroître la capacité opérationnelle afin de mieux soutenir les secteurs minier et touristique du Yukon. Le projet visera également à accroître la résilience de l'aéroport face aux impacts des changements climatiques.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Nous investissons dans l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse pour soutenir la croissance du tourisme et de l'économie au Yukon. Le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement permet également aux Canadiens des communautés nordiques d'accéder plus facilement aux biens dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin et à des prix raisonnables. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Cet investissement de notre gouvernement est un vote de confiance dans l'un des principaux secteurs économiques du Yukon. Il permettra également à notre infrastructure d'être résiliente et de résister aux effets perturbateurs des changements climatiques. Grâce à la modernisation de ses pistes, l'aéroport Erik Nielsen sera en mesure de mieux desservir notre communauté. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« En tant que plus grand aéroport du Yukon, l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse est essentiel à notre réseau de transport. Notre gouvernement s'est engagé à investir dans les infrastructures du secteur de l'aviation afin que tout le monde ait accès à un transport aérien sécuritaire et fiable. Ces améliorations permettront à l'aéroport de continuer à répondre aux besoins du territoire aujourd'hui et à l'avenir. »

Nils Clarke

Ministre de la Voirie et des Travaux publics

Gouvernement du Yukon

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

