OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Il incombe à Transports Canada de s'assurer que les réseaux de transport canadiens sont sécuritaires, efficaces et respectueux de l'environnement. Marine Atlantique S.C.C. est la société d'État fédérale qui s'acquitte de la responsabilité constitutionnelle du Canada d'appuyer le service de traversier pour le transport des marchandises et des passagers entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. La société joue un rôle essentiel dans le réseau de transport du pays, en fournissant un lien vital qui facilite la circulation des personnes et des biens à destination et en provenance de l'île de Terre-Neuve.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé deux nominations au conseil d'administration de Marine Atlantique S.C.C. (en vigueur à partir du 25 septembre 2023).

Randolph William Drover (Bishop's Falls, Terre-Neuve-et- Labrador ) a été nommé administrateur pour un mandat de quatre ans.

) a été nommé administrateur pour un mandat de quatre ans. Jennifer Warren ( St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador ) a été nommée administratrice pour un mandat de quatre ans.

Les personnes nommées apportent à leur poste un large éventail d'expertises. Elles ont été nommées selon le processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouverneur en conseil afin de contribuer à l'accomplissement de l'important mandat de Marine Atlantique S.C.C., qui consiste à relier la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.

« Le service de traversier pour le transport des marchandises et des passagers est essentiel pour les Canadiens et Canadiennes qui vivent à Terre-Neuve. Je souhaite à ces personnes beaucoup de succès dans leurs fonctions d'administrateur et d'administratrice à Marine Atlantique S.C.C. Elles ont un travail important à accomplir, en servant la population canadienne dans le secteur des transports. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment : 8 sociétés d'État; 4 tribunaux et organismes administratifs; 21 administrations aéroportuaires canadiennes; 17 administrations portuaires canadiennes; 3 autres sociétés à régie partagée.

Marine Atlantique S.C.C. est une société d'État fédérale qui s'acquitte de l'obligation constitutionnelle du Canada d'appuyer un service quotidien et annuel de traversier pour le transport des passagers et des marchandises entre North Sydney , en Nouvelle-Écosse, et Port aux Basques, à Terre-Neuve-et- Labrador . Le service de traversier est essentiel à la circulation des personnes et des marchandises, et il contribue au bien-être économique et social de la région.

