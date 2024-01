OTTAWA, ON, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La population canadienne mérite un réseau de transport canadien sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement. L'Office des transports du Canada est l'organisme de réglementation fédéral qui veille à ce que le réseau national de transport fonctionne de façon efficace et harmonieuse, et qui assure la protection des passagères et passagers aériens et des droits des personnes en situation de handicap. Il joue un rôle essentiel dans le réseau de transport du pays.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui les deux nominations suivantes à l'Office des transports du Canada :

J. Mark MacKeigan a été nommé de nouveau à titre de membre de l'Office pour un mandat de quatre ans (à compter du 28 novembre 2023).

a été nommé de nouveau à titre de membre de l'Office pour un mandat de quatre ans (à compter du 28 novembre 2023). Marisa Eva Victor a été nommée membre de l'Office pour un mandat de quatre ans (à compter du 9 janvier 2024).

Ces personnes apportent une expertise variée à leurs rôles au sein de l'Office des transports du Canada. Leurs nominations ont été faites dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à aider l'Office des transports du Canada à remplir son mandat crucial, qui consiste à assurer un réseau de transport concurrentiel, accessible et efficace pour la population canadienne.

Citation

« Nous nommons des personnes qualifiées à l'Office des transports du Canada pour assurer un réseau de transport concurrentiel, accessible et durable. Je leur souhaite bonne chance et j'ai hâte de les voir jouer un rôle crucial dans l'avancement des objectifs de l'organisme et dans l'avenir des transports au Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment : 8 sociétés d'État; 4 tribunaux et organismes administratifs; 21 administrations aéroportuaires canadiennes; 17 administrations portuaires canadiennes; 3 autres sociétés à régie partagée.



Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055