OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada met au point et lance de nouvelles solutions numériques pour faciliter la tâche des Canadiens lorsqu'il s'agit de trouver, de demander et de gérer des prestations et des services en ayant recours à leur méthode préférée d'interaction avec le gouvernement. Au cours de l'événement FWD50 de cette année, qui s'est tenu à Ottawa, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a parlé des mesures prises par le gouvernement dans le cadre d'une approche d'abord numérique axée sur l'utilisateur pour améliorer les services gouvernementaux.

Le ministre Beech a souligné que le programme de modernisation du versement des prestations est la plus importante transformation des technologies de l'information à avoir été entreprise au sein du gouvernement. Le programme vise à assurer le versement fiable et exact de prestations de la Sécurité de la vieillesse, de l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada aux Canadiens. C'est une initiative stratégique à long terme qui transformera la prestation de services, simplifiera un modèle opérationnel désuet et permettra de remplacer une technologie vieillissante. En juin, le dossier de 600 000 clients de la Sécurité de la vieillesse a été transféré avec succès au nouveau système, ce qui a constitué un jalon important dans la mise en service de la nouvelle plateforme.

Le ministre Beech a aussi abordé d'autres initiatives numériques, dont les suivantes :

le lancement du vérificateur en ligne de l'état d'une demande de passeport;

la possibilité de voir les numéros d'assurance sociale au moyen de Mon dossier Service Canada;

le nouvel estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse et le nouveau Carrefour retraite;

le transfert de l'équipe bien rodée de professionnels du Service numérique canadien à Emploi et Développement social Canada afin de continuer à fournir de l'aide pour orienter la transformation numérique et apporter des améliorations à la prestation des services.

En plus de parler de la modernisation, le ministre Beech a signalé qu'une approche d'abord numérique ne signifie pas de n'utiliser que le numérique, et il a souligné son engagement à faire diminuer le temps d'attente, à réduire les files d'attente et à fournir les services où se trouvent les clients, y compris dans les communautés rurales, éloignées et du Nord.

Citation

« Fondamentalement, le gouvernement du Canada est là pour servir. C'est d'abord et avant tout par l'utilisation des services que les Canadiens interagissent avec le gouvernement. En améliorant chaque interaction que les Canadiens ont avec nos services, que ce soit par voie numérique, au téléphone ou en personne, le gouvernement peut faire en sorte que les prestations et les programmes sont fiables et facile d'accès pour les Canadiens. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le gouvernement du Canada a versé 136 milliards de dollars en prestations d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de vieillesse à près de 10 millions de Canadiens.

a versé 136 milliards de dollars en prestations d'assurance-emploi, du Régime de pensions du et de la Sécurité de vieillesse à près de 10 millions de Canadiens. Depuis le lancement, en mars, du vérificateur en ligne de l'état d'une demande de passeport, plus de 1,3 million de Canadiens l'ont utilisé pour connaître l'état de leur demande en temps réel.

Plus de 265 000 visiteurs différents ont utilisé l'Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse depuis son lancement cet été.

Il y a eu plus de 300 000 nouvelles inscriptions à Mon dossier Service Canada, dont plus de 12 000 pour la demande de NAS électronique, depuis août 2023.

Liens connexes

FWD50 | Utiliser la technologie pour améliorer la société pour tous

Les Canadiens peuvent maintenant voir leur numéro d'assurance sociale en ligne - Canada.ca

Vérificateur de l'état d'une demande de passeport - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Erik Nosaluk, Directeur des communications et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]