TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Plus tôt cette semaine, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a rendu visite à des communautés des Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario pour y rencontrer des dirigeants et des partenaires des Premières Nations pour discuter des besoins des communautés en matière de santé. Le ministre Miller a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à répondre à ces besoins.

Le 26 juillet, le ministre Miller a rendu visite aux Wabaseemoong Independent Nations (WIN) et a rencontré le chef Waylon Scott. Sur place, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer la construction et l'exploitation d'un centre de soins contre l'exposition au mercure, ainsi qu'à discuter des progrès réalisés dans la création d'un système uniforme de soins de santé essentiels pour les résidents. Lors de sa rencontre avec le chef Scott, le ministre Miller a également fait part de l'approbation du financement fédéral pour deux projets prioritaires d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la communauté. Services aux Autochtones Canada fournira une somme supplémentaire de 2,4 millions de dollars pour la modernisation des systèmes de traitement et de distribution de l'eau de la Première Nation qui, une fois les travaux terminés, permettra de lever l'avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. Services aux Autochtones Canada fournira également une somme supplémentaire de 391 936 $ pour les réparations d'urgence de l'usine de traitement et de la station de relèvement des eaux usées de la Première Nation. Au cours de sa visite dans la communauté, le ministre Miller a également félicité le chef Scott pour les progrès réalisés dans le cadre des discussions sur l'accord de coordination tripartite en vue de l'exercice par les Premières Nations de leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Le ministre Miller a également annoncé l'approbation d'un investissement de 1,5 million de dollars pour soutenir les besoins relatifs aux immobilisations des WIN, en vue de la construction d'un bâtiment destiné spécifiquement à la prestation de services aux familles de la communauté.

Lors de sa visite à l'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows), au cours de l'après-midi, le ministre Miller a rencontré le chef Randy Fobister et le conseil élu pour signer une modification à l'accord-cadre sur les centres de soins contre l'exposition au mercure. Les révisions comprennent un engagement de 68,9 millions de dollars pour financer le fonctionnement, l'entretien et la prestation de services spécialisés du centre de soins contre l'exposition au mercure dans la communauté, ainsi qu'un examen périodique du financement qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs du centre. Ce financement vient s'ajouter aux 19,5 millions de dollars engagés pour la conception détaillée et la construction du centre. Une fois en place, le centre de soins contre l'exposition au mercure offrira des soins spécialisés aux résidents qui vivent avec les effets de l'empoisonnement au méthylmercure, compte tenu de leurs besoins de santé particuliers, tout en leur permettant de rester près de leur domicile, de leur communauté et de leur famille.

Au cours de ce déplacement, le ministre Miller a rendu visite au personnel infirmier et de santé du Conseil des chefs de Kenora pour le remercier de son appui en réponse à la pandémie de COVID-19 et à la vaccination. Le dévouement de ces personnes a contribué à assurer la sécurité des peuples et des communautés autochtones et à renforcer la confiance accordée aux vaccins.

Le ministre Miller s'est ensuite rendu dans la Nation Niisaachewan Anishinaabe, où il a rencontré la chef Lorraine Cobiness pour une visite de la communauté. Le ministre et la chef Cobiness ont discuté de priorités communes par rapport aux services à l'enfance et à la famille, aux terres et au développement économique, ainsi qu'à l'infrastructure de l'eau et des eaux usées. Au cours de sa visite, le ministre Miller a eu l'occasion de goûter à la bannique aux bleuets cuisinée par la mère de la chef Cobiness.

Mardi après-midi, le ministre Miller s'est rendu chez les Anishinabe de Wauzhushk Onigum où il a personnellement félicité le chef Chris Skead pour la levée du 100e avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme. Le gouvernement du Canada s'est associé à la Première Nation pour raccorder la majorité de la communauté au réseau d'aqueduc et d'égouts de la ville de Kenora et pour installer des systèmes décentralisés de traitement de l'eau dans les maisons situées à l'extérieur des zones principales de Second Portage et de Bald Indian Bay. Une célébration virtuelle a eu lieu en mars 2021. Au cours de sa visite, le ministre Miller a visité la station de pompage qui fournit de l'eau directement à la communauté depuis Kenora.

Le ministre Miller a conclu sa visite dans le nord-ouest de l'Ontario à Washagamis Bay, où il s'est joint à la chef Marilyn Sinclair, à Ogichidaa Francis Kavanaugh et à des membres de la Première Nation pour une visite de la communauté, y compris la nouvelle usine de traitement des eaux de pointe. Le ministre Miller a félicité la chef Sinclair et la Première Nation pour les formidables progrès réalisés afin d'améliorer l'accès à l'eau potable pour la communauté. La chef Sinclair a expliqué au ministre Miller ce que cela signifiait pour elle que de l'eau salubre coule des robinets et a dit espérer que les avis à long terme de la communauté seront levés. Actuellement, deux avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme sont en vigueur à Washagamis Bay. La modernisation de l'usine de traitement de l'eau et du réseau d'aqueduc, récemment achevée, permettra de lever les avis.

Citation

« Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les Premières Nations pour faire progresser l'autodétermination en matière d'infrastructures et veiller à ce que les besoins de santé de leurs membres soient satisfaits. Les Premières Nations de l'Ontario ont réalisés des progrès considérables pour atteindre cet objectif commun. C'est un honneur et un privilège d'avoir été accueilli par les chefs, les conseils et les membres des Wabaseemoong Independent Nations, de l'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek, de la Première Nation de Niisaachewan, des Anishinabe de Wauzhushk Onigum et de Washagamis Bay pour discuter de ces questions importantes pour leurs communautés. Je me réjouis de la collaboration continue qui permettra de répondre aux besoins des communautés des Premières Nations en matière de santé, de sécurité et d'infrastructure. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada proposait 200,1 millions de dollars pour la construction et l'exploitation de centres de soins lié à l'exposition au mercure à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et dans la communauté voisine des Wabaseemoong Independent Nations. L'investissement prévoit aussi le financement d'une nouvelle usine de traitement de l'eau à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek afin que le réseau ait la capacité de répondre aux besoins de consommation d'eau de la communauté.

proposait 200,1 millions de dollars pour la construction et l'exploitation de centres de soins lié à l'exposition au mercure à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et dans la communauté voisine des Wabaseemoong Independent Nations. L'investissement prévoit aussi le financement d'une nouvelle usine de traitement de l'eau à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek afin que le réseau ait la capacité de répondre aux besoins de consommation d'eau de la communauté. Aussi, dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des fonds supplémentaires de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les travaux visant à mettre fin à tous les avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme dans les systèmes publics des réserves, à mieux assurer le fonctionnement et l'entretien des systèmes et à poursuivre les investissements dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ce financement comprend une enveloppe de 616,3 millions de dollars sur six ans, et de 114,1 millions de dollars par année par la suite, pour rehausser le soutien visant le fonctionnement et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSanté

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca