Le ministre des Services aux Autochtones a visité certaines communautés de Premières Nations touchées par les inondations en Colombie-Britannique et s'est entretenu avec des dirigeants et partenaires des Premières Nations

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, le 6 mars 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à consacrer le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour corriger les erreurs du passé et établir une relation plus solide pour l'avenir avec les Autochtones de partout au Canada.

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a conclu un voyage en Colombie-Britannique au cours duquel il s'est entretenu avec des partenaires des Premières Nations et des homologues provinciaux pour appuyer la santé et l'éducation des Premières Nations. De ce fait, il a pu constater les défis avec lesquels sont aux prises les communautés touchées par les inondations. Il a également livré une allocution dans le cadre de la 16e assemblée extraordinaire annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Durant son voyage, le ministre Miller a rencontré le Conseil de la santé des Premières Nations, le ministre provincial de la Santé, l'honorable Adrian Dix et la ministre provinciale de la Santé mentale et des Dépendances, l'honorable Judy Darcy, pour discuter de la nécessité de nouer des partenariats continus pour agir sur les déterminants sociaux de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique.

Dans le cadre d'un partenariat tripartite unique et collaboratif en appui à l'éducation des Premières Nations, le ministre Miller a également les membres du First Nations Education Steering Committee, le Conseil des dirigeants des Premières Nations, et le ministre provincial de l'Éducation, l'honorable Rob Fleming pour discuter de leurs engagements dans le cadre de l'accord tripartite sur l'éducation de la Colombie-Britannique (BCTEA). Cet accord garantira que les élèves des Premières Nations qui vivent dans une réserve et fréquentent une école publique de la Colombie-Britannique aient accès à un meilleur transport et à davantage de possibilités d'activités parascolaires.

Le ministre Miller a également discuté avec la ministre provinciale du Développement de l'enfance et de la famille, l'honorable Katrine Conroy, et le Conseil des leaders des Premières Nations de la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'entrée en vigueur de la Loi le 1er janvier 2020 a marqué un tournant historique pour les enfants et les familles autochtones. Elle mettra enfin en place ce que les Autochtones de partout au pays demandent aux gouvernements depuis des décennies : que leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille soit affirmée afin qu'ils puissent décider de ce qui est le mieux pour leurs enfants, leurs familles et leurs communautés.

Pendant son séjour en Colombie‑Britannique, le ministre Miller s'est rendu à Cowichan pour rencontrer le chef William Seymour des tribus Cowichan et leur conseil pour discuter des dégâts importants causés aux habitations et des efforts de redressement de la communauté pour qu'elle se remette du temps violent et des graves inondations qu'elle a connus en janvier. De plus., le ministre a rencontré le chef James Thomas et le conseil de la Première Nation de Halalt pour discuter de l'incidence des inondations dans la vallée de Cowichan et du nombre de personnes qui n'ont toujours pas pu réintégrer leur foyer. Le ministre a félicité les deux communautés de leur résilience et a souligné que le gouvernement allait travailler de pair avec elles pour qu'elles puissent se remettre de ce sinistre.

Le ministre a terminé son séjour en prononçant une allocution à l'occasion de la 16e assemblée extraordinaire annuelle des chefs des Premières Nations de la Colombie-Britannique qui se tenait à Nanaimo mercredi. Dans sa communication, le ministre réitérait l'engagement du Canada à travailler de concert avec les Autochtones grâce à un dialogue ouvert et honnête, afin de renouveler cette relation pour qu'elle soit basée sur le respect, la collaboration et la reconnaissance des droits.

« Notre gouvernement est déterminé à redresser les torts du passé et à renforcer notre relation pour l'avenir. Je ferai fond sur le leadership, la résilience et la vision dont j'ai été témoin lors de mes visites auprès de partenaires et dirigeants communautaires autochtones. Comme le démontrent les efforts déployés qui ont permis d'améliorer la santé des Premières Nations, de couvrir les frais de transport des élèves des Premières Nations fréquentant des écoles provinciales et de prendre des mesures d'urgence coordonnées en réponse aux récentes inondations, nous tirons tous avantage de la collaboration. »

En 2011, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie‑Britannique ont signé l' Accord-cadre tripartite de la Colombie-Britannique sur la gouvernance de la santé des Premières Nations , ce qui a mené à la mise sur pied de l'Autorité sanitaire de la santé des Premières Nations (First Nations Health Authority [FNHA]). En 2013, la FNHA est devenue responsable de la création, de la prestation et de la gestion de programmes et services qui étaient jadis offerts par le gouvernement du Canada. Depuis, elle s'attache à combler les lacunes en matière de services en nouant de nouveaux partenariats, en collaborant plus étroitement avec ses interlocuteurs, en misant sur l'innovation dans le domaine de la santé, en entreprenant des réformes et en remaniant les programmes de santé afin qu'ils répondent aux besoins de la communauté.

, ce qui a mené à la mise sur pied de l'Autorité sanitaire de la santé des Premières Nations (First Nations Health Authority [FNHA]). En 2013, la FNHA est devenue responsable de la création, de la prestation et de la gestion de programmes et services qui étaient jadis offerts par le gouvernement du Canada. Depuis, elle s'attache à combler les lacunes en matière de services en nouant de nouveaux partenariats, en collaborant plus étroitement avec ses interlocuteurs, en misant sur l'innovation dans le domaine de la santé, en entreprenant des réformes et en remaniant les programmes de santé afin qu'ils répondent aux besoins de la communauté. La BC Tripartite Education Agreement (BCTEA) est une entente quinquennale qui est venue remplacer l'accord-cadre tripartite sur l'éducation ( Tripartite Education Framework Agreement) qui avait été signé en 2012. Elle est l'aboutissement d'une collaboration entre le First Nations Education Steering Committee (FNESC), le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique. En profitent les élèves vivant sur l'une des quelque 200 réserves autochtones en Colombie-Britannique et fréquentant une école dans la réserve ou hors réserve.

qui avait été signé en 2012. Elle est l'aboutissement d'une collaboration entre le First Nations Education Steering Committee (FNESC), le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique. En profitent les élèves vivant sur l'une des quelque 200 réserves autochtones en Colombie-Britannique et fréquentant une école dans la réserve ou hors réserve. Le 27 avril 2019, le ministère des Services aux Autochtones Canada, le Conseil des leaders des Premières Nations et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont signé un protocole d'entente tripartite sur les services de gestion des urgences afin de garantir que les Premières Nations participent à part entière à la fois à la gouvernance et aux opérations de gestion d'urgences.

Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique ont une entente bilatérale sur les services de gestion des urgences; l'entente s'accompagne d'un financement de 29,6 millions de dollars qui sera accordé au cours des dix prochaines années pour améliorer la prestation des services de soutien de la gestion des urgences dans les communautés établies dans les réserves des Premières Nations en Colombie-Britannique. L'entente permet à toutes les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves de recevoir un soutien comparable à celui dont bénéficient les autres autorités locales

L'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique (APNCB) est une organisation provinciale-territoriale formée de 203 Premières Nations de la Colombie-Britannique. L'APNCB inclut et représente les Premières Nations prenant actuellement part au processus de traité, d'autres ayant signé des traités modernes et certaines visées par des traités historiques (p. ex. les traités Douglas et le Traité no 8).

