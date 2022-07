Trente-trois personnes se joignent aux groupes consultatifs pour remplacer celles qui ont démissionné au cours des cinq dernières années.

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Il est important que les Canadiens qui sont passionnés par le soutien aux vétérans et à leur famille aient un espace pour partager leurs commentaires et leurs points de vue avec Anciens Combattants Canada (ACC). En 2016, ACC a mis en place six groupes consultatifs ministériels pour conseiller le ministre des Anciens Combattants sur des enjeux liés aux politiques, à l'excellence du service et à la transition, à la santé mentale, aux familles, aux soins et au soutien et à la commémoration.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé aujourd'hui que 33 nouveaux membres s'étaient joints aux groupes consultatifs ministériels. Ils se joindront aux 44 membres déjà en place pour fournir des points de vue et des conseils sur des questions pertinentes pour les vétérans et leur famille.

À l'été 2021, ACC a lancé un processus de candidature ouvert et transparent afin de trouver de nouveaux membres. Ce processus a été l'occasion de combler les lacunes ciblées dans la composition des groupes consultatifs ministériels. De nouvelles personnes qualifiées issues de la diversité et de groupes sous-représentés ont été sélectionnées, conformément à l'engagement du gouvernement à promouvoir la diversité et l'inclusion. Les nouveaux membres forment un groupe de personnes talentueuses de partout au pays possédant des connaissances, une expertise et des expériences diverses. Ils souhaitent partager leurs points de vue et fournir des conseils sur des questions pertinentes pour les vétérans et leur famille.

Depuis leur création, les six groupes consultatifs ministériels se sont réunis plus de 80 fois. Leurs conseils ont influencé des initiatives, notamment des améliorations dans la prestation de services, des mesures de soutien en santé mentale, des mesures de soutien pour les familles et les survivants, ainsi qu'une simplification de l'accès aux prestations.

Les premières réunions des groupes consultatifs ministériels avec les nouveaux membres ont eu lieu aujourd'hui, le 21 juillet 2022.

Les procès-verbaux de ces réunions continueront à être publiés à mesure qu'ils seront disponibles.

Citation

« Le travail important qu'accomplissent nos groupes consultatifs ministériels fait une réelle différence dans la vie des vétérans et de leur famille, et j'ai hâte de travailler avec les nouveaux membres et les membres déjà en place. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les membres actuels et passés des groupes consultatifs pour leurs contributions importantes et les remercions pour leur service. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Les groupes consultatifs offrent l'occasion d'avoir un dialogue précoce et continu avec les intervenants et servent de caisse de résonance pour l'élaboration des politiques, des programmes et des services d'ACC.

Chaque groupe compte jusqu'à 14 membres, y compris un haut fonctionnaire du Ministère en tant que coprésident de chaque groupe et un membre actif des Forces armées canadiennes. Un représentant du Bureau de l'ombud des vétérans est invité à assister aux réunions à titre d'observateur.





Dans le cadre de cette mise à jour, le groupe consultatif sur l'excellence du service élargira son mandat actuel pour inclure la transition et sera appelé le groupe consultatif sur l'excellence du service et la transition.





ACC continuera à écouter tous les intervenants intéressés et mobilisés, quelle que soit leur participation à l'un de ces groupes.

