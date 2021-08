WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, MB, le 9 août 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Les 3 et 4 août, l'honorable Marc Miller, ministre de Services aux Autochtones, s'est rendu au Manitoba pour participer aux activités marquant le 150e anniversaire de la signature du Traité 1 et pour rencontrer les dirigeants et les organisations partenaires autochtones du Manitoba. Il a également visité plusieurs organisations dirigées par des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Le 3 août, le ministre Miller s'est rendu au lieu historique national de Lower Fort Garry pour assister à un événement commémoratif marquant le 150e anniversaire de la signature du premier des 11 traités numérotés au Canada. Le ministre Miller était reconnaissant d'avoir l'occasion de rencontrer en personne les chefs et les conseillers du Traité 1 et de participer à la cérémonie officielle en tant que conférencier. Le ministre Miller a prononcé un discours aux côtés des chefs du Traité 1, des grands chefs, des représentants de l'Assemblée des Premières Nations (APN), des représentants des gouvernements fédéral et provincial et des membres de la Nation du Traité 1. Dans son allocution, le ministre Miller a reconnu la sagesse des chefs qui ont négocié la signature du Traité 1 en 1871 et a réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral à entretenir des relations de nation à nation dans un esprit qui incarne les valeurs du Traité, soit le respect, le partenariat et la coopération.

Après la cérémonie officielle de commémoration, le ministre Miller a eu une conversation avec Arlen Dumas, grand chef de l'Assembly of Manitoba Chiefs, et RoseAnne Archibald, chef national de l'APN. Ils ont discuté de questions prioritaires comme la législation en matière de santé, les services à l'enfance et à la famille, le principe de Jordan, le financement de l'intervention contre la pandémie COVID-19 et l'urgence actuelle liée aux feux de forêt au Manitoba.

Plus tard dans l'après-midi, le ministre Miller a assisté à un deuxième événement marquant le premier anniversaire du Traité 1, organisé à Winnipeg à Naawi Oodena (anciennement connu sous le nom de caserne Kapyong). Il a eu l'honneur de participer à la grande entrée du pow-wow et de marquer cette journée historique en tant qu'invité de deux cérémonies marquantes.

Cette célébration a été suivie d'une rencontre avec le chef Nelson Genaille de la Nation crie Sapotaweyak, président du Treaty Land Entitlement Committee (TLEC), pour discuter des intérêts et des préoccupations du TLEC. Le ministre Miller a exprimé l'engagement du gouvernement du Canada à continuer de travailler avec toutes les parties afin de mettre en œuvre l'Accord-cadre du Manitoba de 1997 - Droits fonciers issus de traités, malgré les défis liés au rythme de création des réserves et aux exigences de consultation de la Couronne.

Des discussions ont également eu lieu à Naawi Oodena entre le ministre Miller et des membres de la Southern Chiefs Organization, notamment le grand chef Jerry Daniels, le chef Dennis Meeches de la Première Nation de Long Plain, le chef Cornell McLean de la Première Nation de Lake Manitoba, le chef Glenn Hudson de la Première Nation de Peguis, la chef Deborah Smith de la Nation ojibway de Brokenhead et le chef Lindsay Bunn Jr. de la Nation sioux dakota de Birdtail.

En reconnaissance des perturbations généralisées causées par les feux de forêt actifs au Manitoba, le ministre Miller a rencontré le chef de la Première Nation Pauingassi, Roddy Owens, et les membres de son conseil pour discuter des derniers développements et des initiatives fédérales de soutien. En date du 28 juillet 2021, tous les membres de la Première Nation de Pauingassi ont été évacués de leur communauté et résident actuellement à Winnipeg. La communauté, avec le soutien du gouvernement fédéral et de la Croix-Rouge canadienne, commence à planifier un rapatriement progressif. Le ministre Miller a félicité le chef Owens pour son leadership et la communauté pour sa résilience face à des défis aussi difficiles.

Le ministre Miller a également profité de l'occasion pour remercier les Forces armées canadiennes (FAC), représentées par le lieutenant-colonel Ryan Kastrukoff, pour le soutien important qu'elles ont apporté aux Premières Nations du Manitoba depuis le début de la pandémie de COVID-19 l'an dernier. Les FAC ont déployé des membres et envoyé de l'équipement à sept Premières Nations différentes, et ont joué un rôle déterminant dans la facilitation des initiatives de vaccination contre la COVID-19 dans les communautés manitobaines éloignées.

Le 4 août, le ministre Miller a visité la clinique de la Manitoba Métis Federation (MMF) et a rencontré le président de la MMF, David Chartrand. Le ministre Miller a félicité le président Chartrand pour la signature récente de l'Accord de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba, ainsi que pour les efforts déployés par la MMF pour soutenir la communauté métisse pendant la crise de COVID-19 grâce au travail de son équipe d'intervention, notamment les vaccinations administrées par la pharmacie MEDOCare au bureau de la MMF à Winnipeg.

Pendant son séjour à Winnipeg, le ministre Miller a également visité deux installations qui fournissent un soutien de première ligne en cas de pandémie aux membres des communautés locales des Premières Nations et des Inuits : l'installation de services d'urgence du centre Ma Mawi Wi Chi Itata (Ma Mawi) et la Manitoba Inuit Association (MIA). Le gouvernement fédéral a soutenu un certain nombre d'initiatives liées à la pandémie à Ma Mawi, comme le test rapide COVID-19 et une clinique d'immunisation autochtone urbaine. Des fonds fédéraux ont également été versés à la MIA par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones, ce qui a permis de soutenir directement le travail d'intervention en cours contre la COVID-19, notamment une clinique d'immunisation pour les Inuits et un programme de paniers alimentaires d'urgence. Le ministre Miller a salué le dévouement dont ont fait preuve ces organisations tout au long de la crise de COVID-19 et leur capacité à réagir rapidement dans des périodes dynamiques pour fournir un soutien essentiel aux personnes dans le besoin.

Le voyage au Manitoba s'est terminé par une visite du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) de l'Université du Manitoba. Le ministre Miller a pu se familiariser avec le mandat du centre et rencontrer Stephanie Scott, directrice générale du NCTR, et Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Winnipeg-Sud. Le ministre Miller a reconnu l'engagement du centre à faire avancer les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et a remercié son équipe de direction pour avoir consacré leur carrière à l'avancement de la réconciliation.

Citations

« C'était incroyablement significatif de visiter le Manitoba et de participer aux événements qui ont marqué le 150e anniversaire de la signature du Traité 1. Notre gouvernement est déterminé à honorer les traités numérotés en s'engageant dans des relations de nation à nation fondées sur l'esprit de partenariat et de respect. Je suis également reconnaissant des nombreuses discussions franches que j'ai eues avec les dirigeants des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Manitoba. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de discuter en personne de tant de questions importantes et je me réjouis de poursuivre notre travail ensemble. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de Services aux Autochtones

Faits en bref

Le Principe de Jordan aide les familles à accéder aux produits et aux services destinés aux enfants et aux jeunes des Premières Nations pour répondre à un large éventail de besoins sanitaires, sociaux et éducatifs.

aide les familles à accéder aux produits et aux services destinés aux enfants et aux jeunes des Premières Nations pour répondre à un large éventail de besoins sanitaires, sociaux et éducatifs. L'Entente-cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba a été signé le 29 mai 1997 par le gouvernement du Canada, la province du Manitoba et le Comité sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba Inc. au nom de 19 (mais maintenant 21 en raison de la division des bandes) Premières Nations du Manitoba ayant des droits fonciers issus de traités en suspens. L'obligation de consulter demeure un défi, car l'accord est antérieur aux décisions de la Cour suprême du Canada concernant les obligations constitutionnelles de la Couronne à cet égard. Le Canada cherche à obtenir des éclaircissements de la part du Comité des droits fonciers et immobiliers sur des points précis afin d'éclairer les options en cours d'élaboration.

a été signé le 29 mai 1997 par le gouvernement du Canada, la province du et le Comité sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba Inc. au nom de 19 (mais maintenant 21 en raison de la division des bandes) Premières Nations du ayant des droits fonciers issus de traités en suspens. L'obligation de consulter demeure un défi, car l'accord est antérieur aux décisions de la Cour suprême du Canada concernant les obligations constitutionnelles de la Couronne à cet égard. cherche à obtenir des éclaircissements de la part du Comité des droits fonciers et immobiliers sur des points précis afin d'éclairer les options en cours d'élaboration. La Première Nation de Pauingassi est actuellement évacuée à Winnipeg en raison des feux de forêt et de la fumée qui s'en dégage. La Première Nation est éloignée et isolée, située à environ 280 kilomètres au nord-est de Winnipeg et à 24 kilomètres au nord de la Première Nation de Little Grand Rapids . La Première Nation n'a pas d'accès routier à longueur d'année à un centre de services et, par conséquent, a des coûts de transport plus élevés. La Première Nation de Pauingassi n'a pas d'aéroport et, par conséquent, les efforts d'évacuation nécessitent divers moyens de transport, comme des avions amphibies, des hélicoptères, des bateaux et des avions. En date du 28 juillet 2021, tous les membres de la Première Nation ont quitté la communauté et il y a 463 évacués inscrits à Winnipeg , accueillis par la Croix-Rouge canadienne.

est actuellement évacuée à en raison des feux de forêt et de la fumée qui s'en dégage. La Première Nation est éloignée et isolée, située à environ 280 kilomètres au nord-est de et à 24 kilomètres au nord de la Première Nation de . La Première Nation n'a pas d'accès routier à longueur d'année à un centre de services et, par conséquent, a des coûts de transport plus élevés. La Première Nation de n'a pas d'aéroport et, par conséquent, les efforts d'évacuation nécessitent divers moyens de transport, comme des avions amphibies, des hélicoptères, des bateaux et des avions. En date du 28 juillet 2021, tous les membres de la Première Nation ont quitté la communauté et il y a 463 évacués inscrits à , accueillis par la Croix-Rouge canadienne. La Manitoba Métis Federation (MMF) a récemment officialisé une entente d'autonomie gouvernementale et de reconnaissance de la gouvernance de base avec le Canada, alors qu'elle poursuit ses efforts en vue de la conclusion d'un traité. Cette entente reconnaît le rôle de la MMF qui représente les Métis du Manitoba .

. Depuis mars 2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) a soutenu un certain nombre d'initiatives au centre Ma Mawi Wi Chi Itata, dont les suivantes :

Site de dépistage rapide : Le soutien communautaire du Centre Ma Mawi Wi Chi Itata fournit un soutien global aux personnes et aux familles dont le test de dépistage COVID-19 est positif et à celles qui attendent les résultats de leur test et doivent s'auto-isoler. SAC a soutenu une proposition de 1,9 million de dollars sur deux ans, ce qui garantira la poursuite de ces activités jusqu'au 31 décembre 2021.



Soutien à la communauté autochtone - Réponse à la COVID-19 : Le Winnipeg Urban Indigenous COVID-19 Response Service se concentre sur la fourniture d'un soutien pandémique adapté à la culture. SAC a soutenu cette initiative en fournissant un financement de plus d'un million de dollars pour 2020-21.

Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement du Canada fournit un soutien financier aux partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones afin de favoriser des résultats positifs sur le plan économique, social et de la santé dans leurs communautés. Récemment, la Manitoba Inuit Association (MIA) a reçu un financement supplémentaire de 551 040 $ pour son programme de paniers alimentaires d'urgence COVID-19 et sa clinique de vaccination. Cet investissement prolongera le programme de paniers de la MIA, initialement lancé en avril 2020, jusqu'au 31 mars 2022. Ce financement permettra à la MIA de fournir de la nourriture, des articles pour bébés et des produits de nettoyage aux personnes, aux familles et aux couples inuits dans le besoin en finançant les coûts des produits des paniers, les fournitures d'emballage, les frais de livraison, les locaux et les équipes du personnel.

fournir de la nourriture, des articles pour bébés et des produits de nettoyage aux personnes, aux familles et aux couples inuits dans le besoin en finançant les coûts des produits des paniers, les fournitures d'emballage, les frais de livraison, les locaux et les équipes du personnel. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été créé par un accord entre la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et l'Université du Manitoba . Il abrite toutes les déclarations, tous les documents et tout le matériel recueillis par la CVR. Le CNVR continue de promouvoir l'apprentissage et la recherche continus, tout en s'efforçant d'élargir sa collection et d'éduquer le public sur les questions liées à la CVR.

Liens connexes

Assembly of Manitoba Chiefs

Assemblée des Premières Nations

Lieu historique national de Lower Fort Garry

Nation du Traité 1

Southern Chiefs' Organization Inc .

Pauingassi First Nation

Treaty Land Entitlement Committee

Manitoba Métis Federation

Manitoba Inuit Association

Centre national pour la vérité et la réconciliation

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Budget de 2021 - Des communautés autochtones fortes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones



Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca