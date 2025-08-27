WASHINGTON, le 27 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et le tsar du fentanyl, Kevin Brosseau, ont tenu une première réunion productive avec la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, à Washington, D.C., aux États-Unis.

Ils ont discuté de priorités communes et examiné des moyens de renforcer la collaboration entre leurs ministères. Cette rencontre a été l'occasion de souligner les efforts continus du Canada pour assurer la sécurité des collectivités des deux côtés de notre frontière commune dans la lutte contre le fentanyl et les organisations criminelles transnationales, pour renforcer le système de justice pénale et la sécurité frontalière, pour soutenir les victimes et pour faire respecter la primauté du droit.

Ils se sont engagés à maintenir un dialogue continu sur les questions clés d'intérêt mutuel.

Liens connexes

SOURCE Department of Justice Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 343-571-4853, [email protected]; Relations avec les médias: Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]