OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Marylène Pilote, c.r., associée chez Pilote & Plourde à Edmundston, est nommée juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille. Madame la juge Pilote remplace monsieur le juge T.E. Cyr (Edmundston), qui a choisi de devenir juge surnuméraire en date du 31 décembre 2020.

Citation

« Je souhaite à la juge Pilote beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction. Je suis convaincu qu'elle continuera de bien servir la population du Nouveau-Brunswick en tant que membre de la Cour du Banc de la Reine. »

-- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Biographie

La juge Marylène Pilote, c.r., a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université de Moncton en 1995. Elle a été admise au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1996.

Au moment de sa nomination, madame la juge Pilote pratiquait le droit au sein du cabinet Pilote & Plourde, où elle a fait carrière en litige civil pendant 25 ans, principalement dans les domaines du droit de la famille, du droit des assurances et du droit des successions. Elle a eu l'occasion de comparaître à plusieurs reprises devant des tribunaux administratifs, la Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi eu l'occasion de siéger au sein de différents tribunaux administratifs. En 2014, elle a reçu la distinction de conseillère de la reine.

Toujours impliquée dans sa communauté, la juge Pilote a siégé à différents comités. Elle s'est également fortement engagée envers sa profession, principalement au sein du Barreau du Nouveau-Brunswick, à titre de vice-présidente du Comité des admissions et de membre du Comité de gestion des assurances. Elle a enseigné la déontologie et la responsabilité professionnelle et a joué un rôle de mentor pour plusieurs jeunes avocats. Elle a organisé un certain nombre de conférences conjointement avec l'Association du Barreau canadien et a agi à titre de conférencière pour différents groupes sociaux.

La juge Pilote est bien établie à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Elle et son conjoint, André Couturier, sont les parents de deux adolescentes, Catherine et Myriam.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 430 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres des communautés LGBTQ2+ et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars étalé sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, lesquels représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

