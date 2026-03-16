OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Howard Leibovich, juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Oshawa, est nommé juge principal régional de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour la région Centre-Est. Le juge Leibovich remplace le juge M. Edwards (Newmarket), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 10 octobre 2025.

Citation

« Je souhaite au juge Leibovich beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de l'Ontario en tant que membre de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Howard Leibovich a obtenu un baccalauréat en commerce de la Faculté de gestion de l'Université McGill. Il a ensuite obtenu un baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et un baccalauréat en droit (LL.B.) de la Faculté de droit de l'Université McGill et a déménagé à Toronto, où il a entamé sa carrière juridique en 1996 au Bureau des avocats de la Couronne - Droit criminel.

Au moment de sa nomination à la Cour supérieure de justice de l'Ontario en 2019, le juge Leibovich était directeur du Bureau des avocats de la Couronne - Droit criminel, poste qu'il occupait depuis 2011. En cette qualité, il était responsable du fonctionnement du bureau, en plus de sa pratique en litige. Il a présidé le Comité ontarien de révision des condamnations criminelles, qui a pour mandat d'examiner d'anciennes affaires pour repérer de possibles erreurs judiciaires. Il a aussi été membre du Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès, un organisme indépendant qui supervise le système d'enquête sur les décès de l'Ontario. Il a mené des poursuites dans des affaires pénales devant les tribunaux de toutes les instances. La majorité des affaires étaient portées devant la Cour d'appel de l'Ontario et concernaient des questions juridiques complexes.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources: Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias: Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]