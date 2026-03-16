OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Parminder K. Johal, procureure de la Couronne au Service des poursuites de la Couronne de l'Alberta à Edmonton, est nommée juge de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Edmonton. La juge Johal remplace le juge R. A. Jerke (Edmonton), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 15 juin 2025.

Citation

« Je souhaite à la juge Johal beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de l'Alberta en tant que membre de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Parminder K. Johal est née et a grandi à Surrey, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu un baccalauréat en travail social de l'Université de Colombie-Britannique et a plus tard fréquenté la Faculté de droit de l'Université de Victoria. Elle a été admise au Barreau de l'Alberta en 2006.

La juge Johal a fait son stage en droit dans un cabinet spécialisé en droit du travail à Toronto, avant de retourner en Colombie-Britannique pour exercer le droit du travail à titre d'avocate subalterne. Après avoir déménagé en Alberta, elle a orienté sa carrière vers le système de justice pénale. À titre d'avocate-conseil à Legal Aid Alberta, elle a représenté une clientèle vulnérable et marginalisée, souvent aux prises avec la pauvreté, la dépendance et des problèmes de santé mentale. Elle s'est ensuite jointe au Service des poursuites de la Couronne de l'Alberta, où elle a mené des poursuites dans des affaires comme des homicides, l'exploitation sexuelle des enfants et la délinquance à risque élevé. Elle a démontré son engagement à promouvoir l'excellence en matière de plaidoirie en offrant de la formation et du mentorat.

La juge Johal a fréquemment donné des conférences lors de séminaires de formation à l'intention des services de poursuite de la Couronne et a été conférencière invitée à la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta. Elle a siégé au conseil d'administration de divers organismes sans but lucratif, a fait du bénévolat dans une ligue de hockey mineur et a été une éleveuse de chiots dévouée pour un organisme offrant des chiens d'assistance.

La juge Johal est l'heureuse mère de trois fils passionnés de hockey et partage les joies et les défis de la parentalité avec son époux, son partenaire indéfectible dont l'humour efficace apporte un équilibre et une légèreté bienvenus à une vie de famille bien remplie.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]