OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Eric M. Adams, professeur de droit à l'Université de l'Alberta à Edmonton, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Edmonton. Le juge Adams remplace la juge B.L. Bokenfohr (Edmonton), qui a démissionné à compter du 30 janvier 2026.

Citation

« Je souhaite au juge Adams beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de l'Alberta en tant que membre de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Eric M. Adams est né et a grandi à Thunder Bay, en Ontario. Il a obtenu un baccalauréat ès arts avec double spécialisation de l'Université McGill et un diplôme en droit de la Faculté de droit de l'Université Dalhousie avant d'être admis au Barreau de l'Ontario en 2002. Il a débuté sa carrière juridique en exerçant dans le domaine du contentieux des affaires civiles au sein du cabinet d'avocats Paliare Roland à Toronto. Il a reçu un doctorat en sciences juridiques de l'Université de Toronto en 2009. Tout au long de sa carrière universitaire, il a continué à fournir des conseils juridiques à des entités publiques et privées, notamment sur des questions constitutionnelles complexes. Il a été admis au Barreau de l'Alberta en 2021.

Le juge Adams a été professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta à Edmonton, où il a enseigné le droit constitutionnel, le droit constitutionnel avancé et le droit du travail depuis 2007. Il a occupé de nombreux postes de direction au cours de sa carrière universitaire, notamment celui de vice-doyen pendant trois ans.

Expert national en droit constitutionnel canadien et en histoire du droit canadien, le juge Adams est l'auteur de près de 40 articles et chapitres d'ouvrages, ainsi que du livre Challenging Exile: Japanese Canadians and the Wartime Constitution, rédigé conjointement avec l'historien Jordan Stanger-Ross. Ses activités d'enseignement et de recherche lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le Distinguished Service Award for Service to Legal Scholarship (Prix d'excellence pour services rendus à la recherche juridique) décerné par l'Association du Barreau canadien - division de l'Alberta et le Barreau de l'Alberta, la Médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II pour services rendus à la formation supérieure, ainsi que le Prix de l'Association canadienne des professeurs de droit pour l'excellence universitaire.

Le juge Adams est passionné de hockey, de plein air et des mots croisés du samedi, mais sa plus grande source de bonheur est le temps passé avec sa famille.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]