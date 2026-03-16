OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Elissa A. B. Neville, adjointe exécutive juridique des juges en chef des tribunaux du Manitoba à Winnipeg, est nommée juge de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba à Winnipeg. La juge Neville remplace le juge S. W. Lanchbery (Winnipeg), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 13 octobre 2025.

Jonathan M. Woolley, associé chez Thompson Dorfman Sweatman à Winnipeg, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba à Winnipeg. Le juge Woolley remplace le juge R. A. Saull (Winnipeg), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 5 janvier 2026.

Citation

« Je souhaite aux juges Neville et Woolley beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Manitoba en tant que membres de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

La juge Elissa A. B. Neville a grandi à Winnipeg, au Manitoba. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université du Manitoba en 1993 et un baccalauréat en droit de l'Université Dalhousie en 1998, où elle était boursière de la Law Foundation of Nova Scotia. Après avoir terminé ses études à l'Université Dalhousie, elle a fait son stage en droit chez Duboff Edwards Haight & Schachter et a été admise au Barreau du Manitoba en 1999. Elle a plus tard poursuivi ses études en droit, après quoi elle a obtenu une maîtrise en droit (règlement des différends) de la Faculté de droit Osgoode Hall.

La juge Neville a eu une carrière vaste et variée, ayant notamment exercé chez Thompson Dorfman Sweatman, aux Services juridiques civils de Justice Manitoba (groupe du droit autochtone) et à Manitoba Hydro, où elle a également occupé divers postes de gestion. Elle a ensuite exercé le droit chez Rachlis Neville, où son travail était axé sur la réalisation d'enquêtes indépendantes en milieu de travail. Depuis 2022, la juge Neville était l'adjointe exécutive juridique des juges en chef des trois tribunaux du Manitoba.

La juge Neville a occupé pendant plusieurs années la fonction de présidente remplaçante de la Commission d'examen du Code criminel du Manitoba. Elle a siégé à des comités du Barreau du Manitoba, notamment le comité d'équité et le comité consultatif autochtone. Elle a aussi fait du bénévolat dans la collectivité, siégeant à divers conseils d'administration communautaires, les plus récents étant ceux du Centre Simkin et de Jazz Winnipeg.

Le juge Jonathan M. Woolley est né et a grandi à Winnipeg. Il a obtenu un baccalauréat ès arts (avec spécialisation) de l'Université de Winnipeg en 1999, un baccalauréat en droit de l'Université du Manitoba en 2002 et une maîtrise en droit de la Faculté de droit Osgoode Hall en 2011. Il a été admis au Barreau du Manitoba en 2003.

Le juge Woolley a fait son stage en droit au cabinet Thompson Dorfman Sweatman, où il a ensuite exercé le droit avant de devenir associé en 2011, puis président du groupe de pratique en litige en 2020. Sa pratique était axée sur la prestation de services de règlement des différends à des parties issues du secteur de la construction et des infrastructures, et il a plaidé à titre d'avocat devant les tribunaux de toutes les instances au Manitoba, la Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario, et dans le cadre de nombreux arbitrages et médiations. Reconnu comme chef de file dans son domaine, il a figuré dans les répertoires de Lexpert et de Benchmark Canada.

Le juge Woolley est l'un des coauteurs de l'ouvrage Manitoba King's Bench Rules Annotated depuis 2015 et a été chargé de cours à temps partiel à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba, où il a coenseigné en droit de la construction de 2019 à 2024.

Le juge Woolley est reconnaissant du soutien de sa famille, de son épouse Linda et de leurs deux merveilleux enfants. Il est un golfeur enthousiaste, mais inexpérimenté et un partisan dévoué des équipes sportives de ses enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]