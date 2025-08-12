OTTAWA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Jennifer M. Moser, procureure adjointe de la Couronne au ministère du Procureur général de l'Ontario à London, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à London. La juge Moser remplace la juge K.A. Gorman (London), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 25 février 2025.

Alexandra J. Bignucolo, avocate exerçant seule à Stratford, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Cour de la famille, à London. La juge Bignucolo remplace la juge D.M. Korpan (London), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 6 décembre 2024.

Lisa M. Walters, associée chez Wharton Woods Family Law à London, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Cour de la famille, à London. La juge Walters remplace le juge E.M. Morgan (Toronto), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 3 janvier 2025. Le juge en chef a transféré la juge K. Sah (London - Cour de la famille) dans ce poste vacant. Le poste vacant est donc situé à London - Cour de la famille.

« Je souhaite aux juges Moser, Bignucolo et Walters beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elles serviront bien la population de l'Ontario en tant que membres de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

La juge Jennifer M. Moser a obtenu un baccalauréat ès arts en histoire et en littérature anglaise ainsi qu'un baccalauréat en droit à l'Université Western Ontario. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2002.

La juge Moser a débuté sa carrière en droit au sein du cabinet McCarthy Tétrault, où elle s'occupait principalement de litiges liés à des fautes médicales. Elle a commencé à travailler en tant que procureure adjointe de la Couronne provinciale en 2003. Elle a travaillé dans toute la région du Sud-Ouest et a travaillé au bureau du procureur de la Couronne de London dès 2006. Pendant cette période, elle a mené diverses affaires lourdes et complexes devant la Cour de justice de l'Ontario et la Cour supérieure de justice de l'Ontario, notamment des agressions sexuelles, des infractions de violence à l'égard des enfants, des actes de terrorisme et des homicides. De plus, elle a précédemment dirigé le tribunal Gladue et le Tribunal thérapeutique pour adultes.

La juge Moser a mené un certain nombre de poursuites très médiatisées pour le compte de la province. Elle a toujours accordé une grande importance au mentorat des étudiants en droit et des nouveaux avocats tout au long de sa carrière, notamment en participant au stage de l'Université Western Ontario et au programme de mentorat de la Couronne. Elle s'est aussi portée volontaire auprès de membres des professions en santé et du London Health Science Centre, afin de renforcer la sensibilisation à la pandémie de COVID.

La juge Alexandra J. Bignucolo a grandi dans le Nord de l'Ontario, dans le village bilingue de Chapleau. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université Western Ontario en 1997 et un baccalauréat en droit de cette même université en 2000. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2002.

La juge Bignucolo parle couramment l'anglais, le français et l'italien. Elle dirigeait son propre cabinet à Stratford depuis 2006 et exerçait dans les domaines du droit de la famille, de la médiation, de l'immobilier, de l'entreprise et des testaments et successions.

La juge Bignucolo a toujours servi sa communauté. Elle était inscrite sur la liste d'Aide juridique de l'Ontario pendant toute sa carrière et a été présidente de la Perth County Law Association et de la Stratford Public Library Foundation Board, ainsi que membre des conseils d'administration de Shelterlink et de la Stratford General Hospital Foundation. Elle détient le titre de Médiatrice agréée décerné par l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada. Elle a enseigné un programme de formation pour les personnes souhaitant faire de la médiation. Elle a également été membre du comité d'évaluation des médiateurs agréés de l'Institut d'arbitrage et de médiation de l'Ontario.

La juge Bignucolo aime voyager, cuisiner, jardiner et passer du temps avec son époux et son fils.

La juge Lisa M. Walters est née et a grandi à Niagara Falls. Elle a fréquenté l'Université Western Ontario où elle a obtenu un baccalauréat ès arts en 2002 et un baccalauréat en droit en 2005. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2006.

La juge Walters était associée au cabinet Wharton Woods Family Law à London, où elle exerçait exclusivement dans le domaine du droit de la famille. Elle a également été représentante de la Société de l'aide à l'enfance de London et Middlesex.

La juge Walters a consacré son temps libre à sa communauté locale, faisant du bénévolat pour de nombreux organismes communautaires, notamment la Community Living London, où elle a été membre du conseil d'administration, puis présidente. Elle a été vice-présidente du conseil d'administration de la St. Joseph's Health Care Foundation à London. Elle a également été présidente de la Middlesex Family Law Association, arbitre-médiatrice, membre de la Women's Law Association de la région du Sud-Ouest et membre du comité de liaison et du comité de liaison conjoint.

La juge Walters réside à London avec son époux et son fils, où elle passe une grande partie de son temps libre à faire des allers-retours entre les arénas de hockey et les terrains de baseball.

