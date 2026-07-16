De nouveaux projets pour le centre-ville de Lac-Mégantic et la protection du lac

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le député de Mégantic, M. François Jacques et le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent l'octroi d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 M$ pour la réalisation de travaux visant à l'optimisation des connexions routières au centre-ville de Lac-Mégantic et à l'amélioration de la protection du lac Mégantic.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic et vise à soutenir des initiatives concrètes pour favoriser la vitalité, l'attractivité et la qualité de vie dans la région. Elle est rendue possible grâce à la récupération des intérêts générés par les montants retenus au Fonds d'indemnisation pendant quelques années et de la réserve constituée au Fonds d'indemnisation.

Les travaux qui seront réalisés permettront de connecter les axes commerciaux, de permettre encore plus d'ouverture vers le lac Mégantic et de favoriser la fluidité des transports et l'accessibilité des piétons aux commerces.

Ils incluent plus précisément :

le prolongement de la rue Thibodeau ;

le prolongement de l'allée piétonnière, incluant le déplacement de l'infrastructure électrique près de la promenade Papineau ;

l'aménagement de stationnements ;

un ouvrage autour du viaduc de la rue Salaberry ;

divers aménagements favorisant la protection du lac Mégantic.

Création d'un pôle artisan à Lac-Mégantic

En plus des travaux annoncés, un projet de pôle créatif et entrepreneurial artisan verra le jour à Lac-Mégantic, sur le site de l'entreprise Bois Saint-Pierre. Ce projet de près de 1,2 M$ porté par l'organisme Quartier Artisan vise à favoriser la transmission des savoir-faire et l'innovation en métiers d'art et en artisanat moderne. Il prévoira notamment la mutualisation d'équipements spécialisés, le partage d'espaces et l'offre de formations techniques.

Citations

« Je me réjouis de ces projets qui contribueront à dynamiser le centre-ville de Lac-Mégantic et à le rendre encore plus attractif. Tous les citoyens pourront bénéficier de ces aménagements, qui permettront l'amélioration de la fluidité de la circulation, autant pour les véhicules que pour les piétons. Une fois de plus, le gouvernement répond présent pour soutenir les Méganticois. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement réaffirme sa volonté d'appuyer des projets porteurs pour la communauté de Lac-Mégantic. L'annonce d'aujourd'hui favorisera l'attractivité des commerces et des services dans le centre-ville, et donc sa vitalité. Nous sommes fiers de participer à l'établissement de milieux de vie de qualité pour la population de Lac-Mégantic. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cette annonce témoigne une fois de plus de l'étroite collaboration qui unit la Ville de Lac-Mégantic et le gouvernement du Québec dans la gestion des sommes du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Nous nous réjouissons de voir ces investissements générer, encore une fois, des retombées concrètes et durables pour notre milieu, tant par les projets qui contribueront à la vitalité du centre-ville que par les actions qui seront mises en œuvre pour assurer la protection du lac Mégantic. »

Julie Morin, mairesse de la ville de Lac-Mégantic

Faits saillants

Le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic est issu des sommes obtenues par le gouvernement à la suite des procédures judiciaires entourant la tragédie ferroviaire de 2013.

Au total, près de 29 millions ont été consacrés au financement de projets significatifs pour la communauté. Ce sont 53 projets qui ont pu bénéficier du Fonds.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, Téléphone : 367 995-6635; Renseignements : Équipe de relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]