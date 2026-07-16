Des juristes pour renforcer l'accès à la justice au sein d'organismes communautaires

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent un financement de 7,5 M$ sur 3 ans pour l'embauche de 19 juristes et de 3 ressources de soutien administratif par les centres Info Justice.

Les ressources seront réparties à travers les centres Info Justice afin d'assurer une couverture partout au Québec. Chaque juriste desservira plusieurs organismes communautaires en soutenant les besoins juridiques de leurs clientèles et en contribuant au développement des capacités du personnel en matière d'accès à la justice. Cette approche permettra ainsi à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des services juridiques de proximité adaptés aux réalités locales.

Les juristes embauchés offriront leurs services, selon leurs champs d'expertise, notamment aux familles, aux femmes en situation de vulnérabilité, aux jeunes et aux enfants, ainsi qu'aux victimes d'actes criminels, aux personnes aînées et aux personnes immigrantes.

Cette initiative est rendue possible grâce à l'entente Justice citoyens et vise à renforcer l'accès à la justice.

Citations

« Les organismes communautaires sont souvent la première porte à laquelle frappent les personnes confrontées à des enjeux juridiques. En déployant des juristes des centres Info Justice dans des organismes partout au Québec, nous nous assurons que les organismes pourront répondre présents. Les Québécois pourront ainsi obtenir de l'information juridique, un accompagnement et un soutien adaptés à leurs besoins, et ce, avant que leurs problèmes juridiques ne prennent de l'ampleur. Cette mesure illustre une fois de plus notre travail pour rendre notre système de justice plus efficace, plus accessible, mais surtout, plus humain. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« Les personnes en situation de vulnérabilité peuvent compter sur l'accompagnement d'organismes de proximité dans leurs démarches. Mais devant un enjeu juridique, ces organismes n'ont pas toujours accès à un juriste en temps opportun. Grâce à ce financement, ils pourront compter sur l'appui ciblé de notaires et d'avocats disponibles à travers les centres Info Justice. C'est aussi cela, Justice citoyens : améliorer l'accès à la justice en renforçant la capacité d'accompagnement juridique des organismes sur le terrain. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« Le Barreau du Québec se réjouit de ce financement qui permettra aux centres Info Justice d'étendre leur expertise juridique au cœur même des organismes communautaires. En confiant à ces juristes le mandat de desservir plusieurs organismes d'une même région, nous maximisons la portée des services offerts aux personnes les plus vulnérables. C'est en misant sur des partenariats ancrés dans les réalités locales que nous construisons, collectivement, une justice véritablement accessible. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

« Ce projet illustre parfaitement notre vision de l'accès à la justice : aller à la rencontre des personnes, là où elles se trouvent déjà, pour leur offrir un soutien adapté, accessible et humain. En unissant l'expertise d'Info Justice à celle des organismes communautaires, nous continuerons de développer des services complémentaires, ancrés dans les réalités des communautés et capables de répondre efficacement aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité partout au Québec. »

Me Isabelle Bonin, directrice générale d'Info Justice Centre-du-Québec, responsable nationale du développement des services en milieux communautaires

À propos

Le projet « Juristes communautaires » est l'un des projets mis en place grâce à l'entente historique Justice citoyens, conclue en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 M$ pour l'accès à la justice, dont la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice et le projet « Juristes en palais ». Les projets issus de l'entente Justice citoyens visent à mieux rejoindre la population ayant des besoins en matière juridique ainsi qu'à augmenter l'offre et l'accessibilité des services d'accès à la justice de première ligne.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur l'entente Justice citoyens : 80 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse du cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, 367 995-6635; Leïla Côté, Conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489; Johanne Dufour, Directrice des clientèles et des communications, Chambre des notaires du Québec, 514 879-1793, poste 5912; Claude Simard, Responsable des communications collectives, Info Justice, 514 656-4446; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]