Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges et d'une juge de paix magistrat de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Joanie Houde-St-Pierre ainsi que de M. Maxime Laroche comme juges et de Mme Marie-Michèle Mc Duff comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec.

Mme Joanie Houde-St-Pierre est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2006. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales, où elle exerçait toujours sa profession. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Sherbrooke.

M. Maxime Laroche est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2009. Il a commencé sa carrière en pratique privée et, depuis 2010, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2020, il agissait à titre de procureur en chef adjoint. Il occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale et, subsidiairement, à la Chambre de la jeunesse à Drummondville.

Mme Marie-Michèle Mc Duff détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2009. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2013, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Le lieu de résidence de Mme Mc Duff est fixé à Montréal ou dans le voisinage immédiat.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 50 209-1777