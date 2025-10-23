Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ - Le gouvernement du Québec accorde uneprolongation au 13 février 2026 pour le dépôt du rapport et des recommandations

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce que la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) complétera ses travaux et remettra son rapport, ainsi que ses recommandations, au plus tard le 13 février 2026.

