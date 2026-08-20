Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge municipale

QUÉBEC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Marilyn-Jennifer Morin à titre de juge municipale.

Mme Morin est détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 2008. Depuis le début de sa carrière, elle exerçait sa profession à titre de procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle sera principalement affectée à la cour municipale de la Ville de Gatineau.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice, et procureur général du Québec, 450 209-1777