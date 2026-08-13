Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
13 août, 2026, 08:06 ET
QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Jean-François Lambert à titre de juge de la Cour du Québec.
M. Lambert est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2005. Dès 2006, il a exercé sa profession au Centre communautaire juridique de l'Outaouais. Depuis 2007, il pratiquait au sein du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. M. Lambert exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777
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