Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Jean-François Lambert à titre de juge de la Cour du Québec.

M. Lambert est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2005. Dès 2006, il a exercé sa profession au Centre communautaire juridique de l'Outaouais. Depuis 2007, il pratiquait au sein du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. M. Lambert exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777