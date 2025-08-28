Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
28 août, 2025, 09:13 ET
QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Geneviève Lamontagne comme juge de la Cour du Québec.
Mme Geneviève Lamontagne est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2010. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2018, elle exerçait sa profession à titre de procureure en chef adjointe. Elle occupera principalement ses fonctions aux chambres criminelle et pénale, de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre civile à Amos.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777
