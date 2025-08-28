Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Geneviève Lamontagne comme juge de la Cour du Québec.

Mme Geneviève Lamontagne est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2010. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2018, elle exerçait sa profession à titre de procureure en chef adjointe. Elle occupera principalement ses fonctions aux chambres criminelle et pénale, de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre civile à Amos.

