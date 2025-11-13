Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Geneviève Langlois comme juge de la Cour du Québec.

Mme Geneviève Langlois détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval et a été admise au Barreau en 2007. Elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où elle y exerçait toujours sa profession. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Joliette.

