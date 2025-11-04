Inauguration du Centre de justice de proximité de l'Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, sont heureux d'annoncer l'inauguration du Centre de justice de proximité (CJP) de l'Abitibi-Témiscamingue. Grâce à l'ouverture de ce nouveau CJP, c'est désormais l'ensemble des régions du Québec qui bénéficie d'un accès à de l'information et à des services juridiques gratuits de première ligne centrés sur leurs réalités et leurs besoins.

L'implantation de ce centre, situé au 461, 1re Rue Ouest à Amos, est possible grâce à un financement de plus de 500 000 $. Il permettra de mieux répondre à la demande de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en matière d'accès à la justice. D'ailleurs, depuis le début de ses activités en juin dernier, une centaine de rencontres ont déjà été réalisées.

Les citoyens pourront compter sur quatre ressources, soit une directrice générale, deux juristes et une adjointe.

Soulignons par ailleurs qu'avec l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP peuvent jouer un rôle encore plus déterminant avec l'ajout de services d'avis et de conseils juridiques.

Citations

« Nous poursuivons nos efforts pour rendre la justice plus accessible, plus efficace et plus humaine. L'inauguration de ce nouveau Centre de justice de proximité en est une nouvelle démonstration claire. Comme nous nous y étions engagés, l'implantation de ce nouveau CJP permet désormais de servir l'ensemble des régions du Québec. Nous tenons à remercier les intervenants grâce auxquels, chaque jour, des citoyens sont mieux informés et mieux outillés quant à leurs droits. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis heureuse que la population de l'Abitibi-Témiscamingue ait désormais accès à un CJP offrant des services axés sur ses besoins. Un litige judiciaire peut être très stressant et intimidant, surtout lorsqu'on ne connaît pas le fonctionnement du système de justice et les règles qui le régissent. Les professionnels du CJP contribueront à rapprocher la justice des citoyens. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« L'ouverture du CJP était particulièrement attendue dans la région. Les intervenants qui y travaillent sont en quelque sorte des guides pour celles et ceux qui les consultent. Que ce soit en droit de la famille, en droit criminel et pénal, en matière de logement ou encore de protection du consommateur, ils peuvent vous aiguiller et vous épauler. Pour bien des gens, les CJP constituent une porte à laquelle frapper pour retrouver un sentiment d'équité. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« L'arrivée du Centre de justice de proximité de l'Abitibi-Témiscamingue constitue une avancée attendue depuis longtemps par la population de la région. Ce nouveau centre viendra répondre à un besoin important en offrant des services complémentaires aux ressources déjà disponibles sur le territoire. Nous sommes fiers de participer à l'amélioration de l'accès à la justice pour les citoyennes et les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, en leur offrant un accompagnement et une orientation adaptés, dans un cadre humain, accessible et près de leur réalité. »

Me Maude Dagenais, directrice du Centre de justice de proximité de l'Abitibi-Témiscamingue

« Dans le contexte où notre région vit des défis de plus en plus exigeants en matière d'accès aux ressources juridiques, le CJPAT viendra jouer un rôle essentiel dans notre région en offrant un service d'information juridique de première ligne gratuit, à la portée des citoyens et adapté aux réalités du territoire. Cette nouvelle ressource, qui s'ajoute à l'offre locale, contribuera à réduire les inégalités en matière d'accès à la justice et à outiller concrètement les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue afin qu'ils puissent connaître et faire valoir leurs droits. »

Me Anne-Frédérique Perron, présidente du conseil d'administration du Centre de justice de proximité de l'Abitibi-Témiscamingue

Information complémentaire

Les Centres de justice de proximité offrent un soutien juridique de première ligne gratuit et confidentiel à l'ensemble des citoyennes et citoyens, quel que soit leur revenu.

Les centres se situent dans les régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les services juridiques, visitez le site Justice et état civil | Gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus sur les Centres de justice de proximité, consultez le site : https://www.justicedeproximite.qc.ca.

