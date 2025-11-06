Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec et de trois juges municipaux

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Pierre-Olivier Gagnon en tant que juge de la Cour du Québec ainsi que de Mme Stécie Jérôme et de MM. Pascal Dostaler et Nicolas Rousseau à titre de juges municipaux.

M. Pierre-Olivier Gagnon est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2005. Il a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2008, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où depuis 2020, il y agissait à titre de procureur en chef. M. Gagnon exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Salaberry-de-Valleyfield.

Mme Stécie Jérôme est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2008 et a entrepris sa carrière comme procureure pour la Ville de Montréal. Depuis 2010, elle exerçait sa profession à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales. M. Pascal Dostaler est titulaire d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au Barreau en 2002 et a commencé sa carrière à la Commission des normes du travail. Depuis 2006, il pratiquait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2019, il y exerçait la fonction de procureur en chef adjoint. M. Nicolas Rousseau est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke et a été admis au Barreau en 2009. Il a amorcé sa carrière en pratique privée et, depuis 2025, il y effectuait un retour à son compte. Ils seront principalement affectés à la cour municipale de la Ville de Montréal.

