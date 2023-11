Le ministre de la Culture et des Communications remettra les 10 Prix du Québec culturels 2023

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Lors de la cérémonie de remise de prix qui se tiendra aujourd'hui à 16 h 30 au Palais Montcalm, 10 personnes au parcours exceptionnel se verront décerner un Prix du Québec culturel, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec en culture.

Une célébration de la créativité québécoise

En plus de l'hommage qui leur sera rendu par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, les personnes lauréates recevront une bourse de 30 000 $. Elles obtiendront également une médaille en argent d'une valeur de plus de 3000 $, créée par la joaillière québécoise Ariane Marois, gravée à leur nom et présentée dans un boîtier fait de noyer du Québec. Finalement, un parchemin calligraphié et signé par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et M. Lacombe de même qu'une épinglette en argent plaqué or leur seront offerts.

Une nouvelle animatrice pour une cérémonie prestigieuse

L'animatrice, chroniqueuse, comédienne et auteure Mme Valérie Chevalier dirigera cette cérémonie. Personnalité connue et appréciée du public québécois, elle profitera de l'occasion afin de souligner l'importance des Prix du Québec pour les domaines de la culture et de la science ainsi que, plus largement, pour le rayonnement du Québec.

Une prestation culturelle mémorable

Une projection visuelle de l'œuvre de M. Pierre Lahoud, lauréat du prix Gérard-Morisset 2023, accompagnée d'une prestation offerte par le Chœur ainsi que des musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec, aura lieu au cours de la cérémonie.

Citation

« La cérémonie de remise des Prix du Québec est un moment rempli d'émotions où nous rendons hommage à des femmes et à des hommes qui, par leur esprit visionnaire et leur détermination, ont atteint les plus hauts sommets. Célébrons ensemble l'exceptionnelle créativité québécoise! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les Prix du Québec soulignent le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, qui repoussent les limites de la connaissance et qui font rayonner le Québec à l'échelle nationale et internationale.

Le nouveau prix René-Lévesque sera décerné pour la toute première fois à une personne pour sa contribution remarquable au domaine du journalisme, et ce, dans tous les types de médias.

Le prochain appel de candidatures pour les Prix du Québec aura lieu du 12 janvier au 11 mars 2024.

Les 10 personnes lauréates d'un Prix du Québec culturel, en 2023, sont :

Mme Tahani Rached, prix Albert-Tessier (cinéma);

Tahani Rached, prix Albert- (cinéma); M. Robert Lalonde, prix Athanase-David (littérature);

Mme Ginette Noiseux, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène);

Mme Marie Tifo, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation);

Marie Tifo, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation); M. Pierre Thibault, prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design);

M. Jacques Leclerc, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française);

M. Pierre Lahoud, prix Gérard-Morisset (patrimoine);

M. Michel Delorme, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels);

Evergon, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques);

M. Pierre Bruneau, prix René-Lévesque (journalisme).

Pour découvrir les portraits des personnes lauréates et en savoir plus sur les Prix du Québec, consultez le www.Québec.ca/prixduquebec.

