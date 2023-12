Le ministre de la Culture et des Communications annonce plus de 1,3 M$ pour le soutien aux initiatives de commémoration

QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accorde une somme de plus de 1,3 M$ à 31 organismes. L'octroi de cette somme vise à accroître le nombre de gestes de commémoration et leur rayonnement pour que les citoyennes et citoyens du Québec aient l'occasion de participer à des commémorations d'intérêt national, régional ou local et de se souvenir collectivement des personnages, événements et lieux qui ont marqué l'histoire du Québec ainsi que celle des Premières Nations et des Inuit.

Les 28 organismes subventionnés grâce au volet 1 (Général) et les 3 autres grâce au volet 2 (Demandeurs autochtones) ont présenté des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration. Les moyens commémoratifs choisis (murales, vidéos, spectacles, balados, expositions, etc.) sont tout aussi variés que les personnages, événements, lieux et bâtiments qu'ils commémorent.

L'Appel de projets constitue la mesure 1 et s'inscrit dans l'axe 1 (Engagement des milieux) de Je me souviens : stratégie québécoise de commémoration, rendue publique en juin 2022. Les 3 organismes soutenus grâce au volet 2 profitent par ailleurs de financements issus du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

« Les sommes annoncées aujourd'hui en commémoration témoignent de la grande importance qu'accorde le gouvernement du Québec à la transmission de notre histoire et de nos cultures. Les gestes de commémoration posés par les communautés, de Trois-Rivières à Kitcisakik en passant par Rouyn-Noranda, ont un rôle important à jouer dans le rayonnement et la transmission de l'histoire du Québec, ainsi que l'entretien de la mémoire et le sentiment d'appartenance à une collectivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'histoire des Premières Nations et des Inuit est une des pierres fondatrices de notre mémoire collective. Les gestes de commémoration ont donc une place centrale. Ils permettent de partager des éléments marquants de l'histoire autochtone et allochtone et de les faire connaître à toute la population du Québec. J'ai espoir que cette annonce contribuera à la réconciliation entre les peuples et au maintien de la mémoire collective. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Le volet 1 de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration est ouvert aux personnes morales à but non lucratif, aux municipalités et aux municipalités régionales de comté.

Les objectifs du volet 1 sont les suivants : favoriser le déploiement de repères commémoratifs et de manifestations commémoratives dans toutes les régions du Québec; augmenter la participation à des activités de commémoration d'intérêt tant local que régional ou national.

Le volet 2 de l'Appel de projets permet de soutenir des projets provenant des 11 nations autochtones présentes sur le territoire du Québec et reconnues par l'Assemblée nationale.

Les projets soutenus grâce au volet 2 profitent de financements issus de la mesure 1.4, contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones, du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Les objectifs spécifiques du volet 2 sont les suivants : favoriser le déploiement de repères commémoratifs et de manifestations commémoratives ayant pour objet l'histoire des Premières Nations et des Inuit; augmenter la participation à des activités de commémoration ayant pour objet l'histoire des Premières Nations et des Inuit.



