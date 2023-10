Le ministre de la Culture et des Communications annonce la signature d'un avis d'intention de classement et la désignation de 3 éléments du patrimoine culturel associés à la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, il a signé un avis d'intention de classement pour le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau, à Montebello. Il désigne également un personnage, un événement et un lieu historique associés à la région de l'Outaouais. Il s'agit de Joseph Montferrand (1802-1864), du voyage du Columbo (1806) et du secteur industriel de la Chute-des-Chaudières, à Gatineau.

Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est étroitement associé à ce personnage historique et à sa famille, dont plusieurs membres se sont aussi démarqués sur la scène politique et journalistique québécoise. Le site patrimonial regroupe plusieurs bâtiments exceptionnels, à savoir le manoir et la chapelle funéraire, déjà classés immeubles patrimoniaux, et la maison du jardinier. De tels domaines du milieu du XIXe siècle, bien conservés, sont maintenant très rares au Québec.

Joseph Montferrand est reconnu pour ses prouesses physiques et les légendes qui l'entourent. Il personnifie les travailleurs de l'industrie du bois qui, pour une bonne part des XIXe et XXe siècles, ont joué un rôle important dans l'économie québécoise et qui occupent une place prépondérante dans l'imaginaire collectif. Les légendes qui entourent le personnage, et qui correspondent moins à l'individu réel qu'aux valeurs et aux aspirations de ceux l'adulant, ont servi de véhicule à l'identité et à la fierté régionale et nationale.

Le voyage du Columbo, le premier train de bois de Philemon Wright, en 1806, a contribué au développement de l'exploitation forestière dans l'Outaouais. Pour atteindre le lucratif marché britannique, cet homme d'affaires établi dans le canton de Hull fait assembler les pièces de bois équarri sous forme de radeau, appelé « train de bois », pour les faire flotter jusqu'au port de Québec. Le 11 juin, le Columbo entreprend son périple, qui était jusqu'alors considéré comme impossible. Il atteint Québec le 12 août. Les trains de bois seront par la suite très nombreux à emprunter la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, en passant par le nord de l'île de Montréal, pour rejoindre Québec et être chargés dans les navires à destination de la Grande-Bretagne.

Le secteur industriel de la Chute-des-Chaudières est considéré comme le lieu de naissance de l'industrialisation dans la région de l'Outaouais. Au début des années 1850, Ezra Butler Eddy y établit sa fabrique d'allumettes. À partir des années 1880, la compagnie Eddy entreprend la fabrication de pâte mécanique et de papier. Pendant près d'un siècle, le lieu accueille ainsi l'une des grandes papetières de l'ouest du Québec. Les premières traces d'occupation du lieu remontent toutefois à environ 8000 ans avant aujourd'hui. Il a joué un rôle important dans le mode de vie des Premières Nations.

Par ce geste, le ministre reconnaît ces biens, événements, personnages et lieux historiques à titre de témoins significatifs de l'histoire du Québec et souhaite assurer leur protection ainsi que favoriser leur connaissance et leur transmission au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec, et des générations futures.

Citations

« À la suite de ma nomination, j'ai demandé au Ministère de revoir tous les dossiers de demandes d'attribution de statuts encore à l'étude. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes. Je suis très fier de toutes ces nouvelles attributions, mais vous me permettrez assurément d'être particulièrement emballé par les éléments patrimoniaux qui se trouvent dans ma belle région de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le patrimoine culturel de Hull, de Gatineau et de tout l'Outaouais compte énormément pour notre collectivité et pour moi, à titre personnel. Les actions concrètes posées par notre gouvernement mettent en valeur et définissent notre histoire et notre identité. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Outaouais

