Le ministre de la Culture et des Communications annonce la signature d'avis légaux pour des biens patrimoniaux de la région du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, il a signé un avis d'intention de classement pour le tabernacle du maître-autel de l'église Notre-Dame-de-Liesse, à Rivière-Ouelle. Il classe également la cathédrale de Saint-Germain, à Rimouski, et trois de ses biens mobiliers.

Réalisé en 1704 par le sculpteur parisien Philippe Hulot, le tabernacle du maître-autel de l'église Notre-Dame-de-Liesse est un rare exemple qui subsiste encore de ce type de meuble importé de France pendant le Régime français. Il est d'ailleurs le seul dont le fabricant est identifié. Œuvre importante, ce tabernacle présente une qualité d'exécution remarquable et un décor classique qui en ont fait un modèle pour les sculpteurs établis en Nouvelle-France.

La cathédrale de Saint-Germain, dont les travaux de construction ont débuté en 1854, est l'une des plus anciennes au Québec. L'important lieu de culte fait partie d'une série d'initiatives ambitieuses ayant contribué à transformer Rimouski en un pôle institutionnel de la région du Bas-Saint-Laurent. Le classement de cet immeuble patrimonial s'accompagne du classement de 3 de ses biens mobiliers, soit :

le ciboire de la fabrique de la paroisse Saint-Germain , réalisé à Londres en 1857 par John Samuel Hunt, un fournisseur de la famille royale anglaise, et qui constitue une pièce exceptionnelle de l'orfèvrerie du milieu du XIX e siècle conservée au Québec. Cet objet avait été acquis lors d'un voyage en Angleterre par le notable Michel-Guillaume Baby qui en avait fait cadeau à la fabrique;

Par ces gestes, le ministre reconnaît ces biens à titre de témoins significatifs de l'histoire du Québec et souhaite assurer leur protection ainsi que favoriser leur connaissance et leur transmission au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec, et des générations futures.

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes, dont plusieurs biens patrimoniaux remarquables de la région du Bas-Saint-Laurent. Le tabernacle du maître-autel de l'église Notre-Dame-de-Liesse est un meuble exceptionnel et particulièrement ancien qu'il importe de préserver. J'en profite également pour saluer la mobilisation citoyenne à l'origine du projet de classement de la cathédrale de Saint-Germain et de ses biens mobiliers. Ce classement démontre à quel point le patrimoine est une source de fierté dans la région et qu'il est dans l'intérêt de toutes et de tous de mieux le connaître. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette annonce est un grand pas pour la reconnaissance et la conservation de notre patrimoine dans notre belle région du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes fiers de la richesse de notre patrimoine qui est de plus en plus reconnu et préservé. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

